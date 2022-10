Biegacze dla hospicjum. Charytatywnie w niedzielę

Charytatywny bieg odbędzie się w niedzielę 23 października w parku Kasprowicza w Szczecinie. Jego celem jest wsparcie Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w remoncie siedziby.

To sportowe wydarzenie organizują Wy-Biegani Szczecin – amatorska grupa biegowa.

– Nasza historia rozpoczęła się ponad rok temu, gdy wzięliśmy udział w sztafecie nocnej. Od tego momentu uznaliśmy, że lepiej jest biegać w drużynie niż samemu. Po pewnym okresie do grupy zaczęły dołączać nowe, pozytywnie zakręcone osoby, które zainteresowało przebywanie z ludźmi, którzy nie tylko skupiają się na sporcie, lecz potrafią także stworzyć rodzinną i ciepłą atmosferę. Celem drużyny Wy-Biegani Szczecin nie jest zdobywanie podium, a jednoczenie różnorodnych ludzi i działanie dla jednakowej idei – opisują.

„Biegacze dla Hospicjum” to charytatywne wydarzenie sportowe, którego celem jest wsparcie fundacji w zbieraniu pieniędzy na remont i przystosowanie do wykorzystywania budynku przy al. Wojska Polskiego 91-93 w Szczecinie. Ma tam powstać Dom Hospicyjny. Potrzeba na to 3 mln zł.

– Kwota jest ogromna, dlatego też uznaliśmy, że jeżeli możemy pomóc, to to zrobimy – deklarują Wy-Biegani Szczecin. – Postanowiliśmy zaangażować w to całą społeczność biegową i nie tylko, bo jak to mówią „razem możemy więcej”. Cel jest szczytny, chcemy, aby wsparcie okazało jak najwięcej firm, przedsiębiorstw, instytucji oraz osób prywatnych.

Zapisy na bieg (przez system) trwają do dzisiaj (19 października). Taka możliwość będzie jeszcze przez Messengera Wy-Biegani, a także w dniu zawodów, na miejscu. Wpłaty z opłaty startowej zostaną w całości przekazane na konto Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie. Link do zapisów na bieg stacjonarny: https://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/1212.

Link do zapisów na bieg wirtualny: https://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/1223.

