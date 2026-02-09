Biblioteki znowu otwarte

Znowu możemy korzystać z księgozbioru na placu Lotników w Szczecinie. Fot. Agata Jankowska

Dobra wiadomość dla szczecińskich miłośników książek. Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - w tym ta na placu Lotników, jedna z najpopularniejszych - które trzeba było czasowo zamknąć z powodu mrozu, znowu działają.

- Obie filie - 28 przy pl. Lotników i 38 przy ul. 26 Kwietnia - są już otwarte - poinformowała nas w poniedziałek Ewa Krukowska, kierownik kancelarii w MBP. - Temperatury są co prawda jeszcze zbyt niskie, ale filie będą dogrzewane grzejnikami elektrycznymi.

Placówki zamknięto tydzień temu w poniedziałek. Przegrały z wielkim zimnem, które przetaczało się wtedy przez nasze miasto. Nie udało się w nich podnieść temperatury do wymaganego przepisami poziomu 18 stopni Celsjusza. Próby dogrzewania, jak przekazała nam kierownictwo MBP, nie spowodowały wtedy znaczącej zmiany. Czytelnicy zostali poproszeni o korzystanie z innych miejsc.

Przy okazji MBP podała ciekawe liczby. Dla filii nr 38 zastępczą biblioteką jest placówka przy ul. Konopnickiej 9. I tak we wtorek filia ta obsłużyła rekordową liczbę czytelników, bo aż 250. Natomiast dla filii 28, którą dziennie odwiedza od 100 do 150 osób, biblioteką zastępczą są Pro Media przy al. Wojska Polskiego. We wtorek zanotowano w nich również wysoką frekwencję – odwiedziło ją bowiem 191 osób. Jak widać, przynajmniej te biblioteki cieszą się dużym zainteresowaniem, nawet wtedy gdy pogoda jest nie najlepsza.

Przypomnijmy, że biblioteka na placu Lotników ma być przeniesiona w nowe miejsce. Docelowa lokalizacja nie została jeszcze przesądzone, ale w tej chwili najczęściej dyskutowaną opcją jest pawilon "Cezas" na al. Wojska Polskiego. Popiera ją m.in. przewodnicząca komisji kultury Rady Miasta Wiktoria Rogaczewska (KO). Biblioteka w nowym miejscu miałaby być nie tylko miejscem, w którym wypożycza się książki, ale także przestrzenią wydarzeń kulturalnych. ©℗

Alan Sasinowski

