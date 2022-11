Biało na drogach regionu. Wysypało wypadkami

szybciej

2022-11-19 12:24:48

Szyciej trzeba było jjeszcze echać . Brak umiejętności i wiara w systemy samochodu . Kiedyć Polonezem na D-124 jechało się zimą w góry i wracało .Teraz Mercedesami na prostej walą w drzewo . Kierowcy to nie to samo co posiadacze prawa jazdy