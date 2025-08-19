Biała flaga na Dziewokliczu (akt. 1)

Fot. archiwum

Jak informuje Paulina Łątka z biura prasowego szczecińskiego Urzędu Miasta, Sanepid potwierdził dobrą jakość wody, w związku z tym zakaz kąpieli na Dziewokliczu został odwołany. Wprowadzono go wczoraj po południu z powodu zakwitu sinic.

Wcześniejsza informacja:

Po raz pierwszy w tym sezonie na jednym ze szczecińskich kąpielisk pojawiła się czerwona flaga.

– Przyczyną wprowadzenia zakazu kąpieli na Dziewokliczu jest zakwit sinic. Będzie on obowiązywać do odwołania. Wstęp na teren kąpieliska w tym czasie jest bezpłatny – poinformowała Paulina Łątka z biura prasowego szczecińskiego Urzędu Miasta.

W razie zakwitu sinic nie zaleca się wchodzenia do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu – od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. Po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.

(d)