Bezpłatne porady prawne na prawobrzeżu
Regionalne Centrum Kryzysowe Prawobrzeże zaprasza mieszkańców miasta na bezpłatne wizyty u prawnika. Możliwe jest odbycie kilku spotkań dla jednej osoby. 

Zakres wsparcia obejmuje m.in.: doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego, pomoc w sprawach alimentacyjnych – przygotowywanie dokumentów, doradztwo w kwestiach opieki nad dziećmi i regulacji kontaktów, wsparcie w uzyskaniu zabezpieczeń prawnych (np. zakaz zbliżania się), pomoc w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej – ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie lub przywrócenie, wsparcie w sytuacjach przemocy domowej – pomoc w uzyskaniu nakazów sądowych i doradztwo karne, doradztwo w kwestiach ubezwłasnowolnienia osób bliskich, pomoc w sprawach dziedziczenia i sporządzania testamentów, doradztwo w zakresie opieki prawnej nad osobami starszymi, oraz inne indywidualne zagadnienia prawne. Prawnik pomaga także w sporządzaniu pism i wyjaśnianiu przepisów.

Wizyty odbywają się w każdy wtorek, w godzinach 16-20 (obowiązują wcześniejsze zapisy). Najbliższe dostępne terminy: od 18 listopada. Zapisy i informacje: 510 360 862. (K)

