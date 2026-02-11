Bezpłatne konsultacje. Biała Niedziela w przychodni

Fot. Dariusz GORAJSKI

W niedzielę 15 lutego w Szczecinie odbędzie się Biała Niedziela, organizowana przez Fundację „Dać Wytchnienie” we współpracy z Przychodnią Fabian oraz lekarzami wolontariuszami.

REKLAMA

W godzinach 10-13 w przychodni Chopina (Przychodnie Fabian) przy ul. Chopina 20 mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistycznych, m.in. z zakresu ginekologii, dermatologii, ortopedii, immunologii, rehabilitacji, laryngologii oraz profilaktyki zdrowia psychicznego. Podczas wydarzenia dostępny będzie również mammobus, umożliwiający wykonanie badań profilaktycznych.

Wydarzenie odbywa się w ramach Roku Wolontariatu 2026 oraz podkreśla znaczenie profilaktyki zdrowotnej. Szczegóły i zapisy dostępne pod numerem telefonu 511 296 991.

(K)

REKLAMA