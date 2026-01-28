Bezpłatne czujniki gazu i tlenku węgla

Lokatorzy mieszkań komunalnych i należących do Szczecińskiego TBS cały czas mogą wnioskować o bezpłatny montaż czujników gazu i tlenku węgla w swoich mieszkaniach.

Zima to okres, w którym sprawna instalacja grzewcza jest szczególnie ważna, jej prawidłowe funkcjonowanie jest gwarancją bezpieczeństwa. Dlatego warto pamiętać nie tylko o regularnych przeglądach instalacji, ale również zaopatrzeniu się w czujniki gazu i tlenku węgla.

W Szczecinie od lat, zarówno Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych jak i Szczecińskie TBS bezpłatnie montują czujniki nie tylko w wyremontowanych, czy nowo oddanych mieszkaniach, ale również w tych wynajmowanych już przez lokatorów.

- Wystarczy być lokatorem mieszkania w zasobie ZBiLK lub Szczecińskiego TBS, posiadać źródło ciepła/ciepłej wody na paliwo stałe (piece, kotły węglowe) lub gazowe, zgłosić potrzebę montażu czujnika u swojego zarządcy (ZBiLK, STBS) - przypomina Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta.

Czujnik to niewielkie urządzenie, którego działanie polega na cyklicznym pomiarze stężenia tlenku węgla, i/lub gazu w powietrzu. Przekroczenie dopuszczalnych norm sygnalizowane jest optycznie oraz akustycznie. Równie ważne jest regularne sprawdzanie, czy baterie zamontowane w czujniku nie uległy rozładowaniu, prawidłowe działanie czujnika gwarantuje naładowana bateria. (K)

