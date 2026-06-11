Bezpiecznie nad wodą. Praktyczna wiedza i integracja

Na terenie miejskiego kąpieliska w piątek czeka wiele atrakcji. Fot. Ryszard PAKIESER

Już w ten piątek w godz. 11-15 kąpielisko Głębokie w Szczecinie stanie się miejscem ciekawego wydarzenia. Akcję „Bezpieczne wakacje nad wodą” organizują Rada Osiedla Głębokie-Pilchowo oraz tamtejszy Dom Sąsiedzki, zapraszając mieszkańców do wspólnej nauki, integracji i aktywnego spędzenia czasu.

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Celem spotkania jest promowanie odpowiedzialnego wypoczynku oraz zwiększanie świadomości dotyczącej zasad bezpieczeństwa podczas letniego relaksu nad wodą. W inicjatywę zaangażowali się ratownicy, służby mundurowe i partnerzy, którzy przygotowali program edukacyjny.

Jedną z atrakcji będzie badanie dna jeziora prowadzone przez Szczecińskie WOPR. Ratownicy wykorzystają specjalistycznego drona podwodnego, który pozwoli sprawdzić stan dna, wykryć zanieczyszczenia oraz ocenić bezpieczeństwo akwenu.

Swoją działalność zaprezentują przedstawiciele policji, straży pożarnej, straży miejskiej, WOPR, Społecznej Straży Rybackiej oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Ważnym elementem wydarzenia będą praktyczne wskazówki dotyczące reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy przed przybyciem ratowników. Dla seniorów Centrum Usług Społecznych przygotuje strefę z informacjami o dostępnych formach wsparcia.

W programie znalazły się też piknik, poczęstunek oraz okazje do integracji mieszkańców. Na zakończenie uczestnicy wspólnie wyruszą na spacer wokół jeziora, połączony z akcją sprzątania terenu.

(K)

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