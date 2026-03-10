Bezpieczeństwo na morzu. Konferencja „Okiem Klasyfikatora”

11 marca w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie odbędzie się konferencja „Okiem Klasyfikatora – bezpieczeństwo na morzu, współpraca i wspólne oczekiwania”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Kobiet Sektora Morskiego – Women Beyond Horizon.
To będzie niezwykłe spotkanie, które połączy przedstawicieli administracji morskiej, towarzystw klasyfikacyjnych, armatorów, stoczni oraz firm technologicznych we wspólnej merytorycznej dyskusji o bezpieczeństwie żeglugi.
Podczas konferencji mowa będzie o roli towarzystw klasyfikacyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa jednostek pływających, najczęstszych wyzwaniach w procesach odbiorowych i modernizacyjnych, a także o kierunkach zmian, które należy podjąć, aby współpraca z towarzystwami klasyfikacyjnymi była jak najbardziej przyjazna.
Bardzo ważnym elementem będzie sesja Q&A, podczas której będzie możliwość zadawania pytań przedstawicielom klasyfikatorów.
