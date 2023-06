Bezpieczeństwo energetyczne. Otwarto GPZ „Pomorzany” [GALERIA]

Uroczyste otwarcie nowej stacji elektroenergetycznej GPZ Pomorzany. Fot. Dariusz Gorajski

Enea Operator zakończył budowę w Szczecinie nowoczesnej stacji elektroenergetycznej GPZ o mocy 110/15 kV. W środę (26.06) obiekt przekazano oficjalnie do użytku. Główny Punkt Zasilania (GPZ) stanowi w energetyce jeden z ważniejszych elementów zasilania w energię elektryczną miasta.

GPZ jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego regionu. O potrzebie powstania nowoczesnej stacji odpornej także na warunki atmosferyczne przekonano się po gigantycznej awarii prądu, jaka zaistniała 8 kwietnia 2008 roku. Na skutek oblodzenia doszło wówczas do awarii linii zasilającej miasto. Była to największa w naszym regionie awaria sieci energetycznej od czasów zakończenia II wojny światowej i przeszła do historii jako „szczeciński blackout”.

Prace budowlane i instalacyjne na terenie GPZ „Pomorzany” trwały 2 lata. W tym czasie GPZ swoje funkcje rozszerzał stopniowo. Pierwsza linia energetyczna została przyłączona we wrześniu ubiegłego roku, a kolejne przyłączano co kilka miesięcy. Gotowy obiekt umożliwi podłączenie do sieci nowych odbiorców na terenach inwestycyjnych położonych na południe od Szczecina w pobliżu autostrady A6, co pozwoli na zwiększenie potencjału gospodarczego regionu.

W trakcie oficjalnego otwarcia GPZ Marcin Gawroński, prezes Enei Operator, mówił m.in.: – Wdrożenie tych licznych i nowoczesnych funkcjonalności przyczynia się do stworzenia bardziej inteligentnego, elastycznego i niezawodnego systemu elektroenergetycznego. Dzięki temu odbiorcy mogą cieszyć się wyższą jakością dostaw energii, a my mamy możliwość lepszego monitorowania, zarządzania i utrzymania infrastruktury energetycznej.

GPZ „Pomorzany” jest pierwszym takim obiektem wybudowanym na terenie Oddziału Dystrybucji Szczecin, stacją elektroenergetyczną z tzw. wnętrzową rozdzielnicą wysokiego napięcia 110 kV umieszczoną w budynku. Znajdująca się wewnątrz 18-polowa rozdzielnica wykonana została w technologii GIS (Gas Insulated Switchgear), która opiera się na wykorzystaniu gazu jako medium izolacyjnego w urządzeniach służących do rozdziału i przesyłu energii elektrycznej. Jest to innowacyjne rozwiązanie stosowane w urządzeniach wysokiego napięcia, które przyczynia się do poprawy wydajności i bezpieczeństwa systemów energetycznych. Dzięki zastosowaniu tej technologii, aparaty stacyjne zajmują znacznie mniej przestrzeni i są mniej narażone na ekstremalne warunki atmosferyczne w porównaniu do częściej stosowanych rozwiązań infrastruktury napowietrznej. Kompaktowa konstrukcja pozwala na oszczędność miejsca i umożliwia instalację urządzeń GIS nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Podczas otwarcia obecny był również poseł Michał Jach (PiS) pełniący w Sejmie funkcję przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. On również podkreślił znaczenie GPZ dla bezpieczeństwa regionu w tak ważnym kontekście, jakim jest energetyka - zacytował przy tym NATO-wskiego generała Stefana W. Neumanna, który powiedział: „Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, ale bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym”.

Budowa stacji elektroenergetycznej „Pomorzany” została dofinansowana z Państwowego Funduszu Celowego. Jej całkowity koszt to niemal 40 mln zł. Stacja GPZ jest nowoczesnym obiektem, pozwalającym na kontrolę przepływu energii elektrycznej co podnosi efektywność i stabilność systemu. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI