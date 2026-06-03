Bez kas na Dworcu Głównym w Szczecinie

Fot. Agnieszka Spirydowicz

Hol kasowy na Dworcu Głównym w Szczecinie jest zamknięty. Już od tygodnia. Nie wiadomo, kiedy zostanie udostępniony podróżnym. Bilety jeszcze w środę można było kupić tylko w aplikacjach mobilnych, biletomatach lub u obsługi pociągu. Niektórzy o tym, że kasy są nieczynne, dowiadywali się dopiero na miejscu.

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- Potrzebuję skorzystać z tradycyjnej kasy i już dwa razy jechałam na Dworzec Główny - opowiadała we wtorek jedna z naszych Czytelniczek. - Na miejscu tylko dowiedziałam się, że hol kasowy jest nieczynny. Nic o tym dlaczego i jak długo.

W środę przed południem sami wybraliśmy się na Dworzec Główny. I, podobnie jak wiele osób planujących podróż własną lub bliskich, zastaliśmy zamknięty hol kasowy. A na tabliczkach wywieszonych na drzwiach podpowiedzi, gdzie można kupić bilet poza kasą stacjonarną. Ani słowa o przyczynie czy o przewidywanym czasie tych utrudnień.

- W trakcie planowych prac serwisowych w hali dworca Szczecin Główny wykryto uszkodzenie elementów podtrzymujących szklany sufit, stanowiący sztuczny świetlik nad holem kasowym - wyjaśnia nam powody tego stanu rzeczy Agnieszka Jurewicz z Wydziału Współpracy z Mediami Biura Komunikacji PKP S.A. - Podjęliśmy doraźne działania naprawcze i zabezpieczające. Aktualnie czekamy na ocenę rzeczoznawcy konstruktora, który wypowie się na temat usunięcia awarii w sposób, który umożliwi bezpieczne korzystanie z holu kasowego. Zgodnie z planem docelowa naprawa powinna rozpocząć się na początku przyszłego tygodnia.

Agnieszka Jurewicz dodała też, że jeśli chodzi o możliwość zakupu biletów na dworcu, pracownicy przewoźników, którzy obsługują kasy, informują pasażerów o możliwości zakupu biletów w pociągach, bez opłat. Pasażerowie mogą także skorzystać z trzech biletomatów dostępnych na dworcu.

- Dodatkowo trwają prace nad uruchomieniem tymczasowej kasy biletowej – pomieszczenie zostało przygotowane i udostępnione PKP Intercity - przekazała w środę. - Aktualnie przewoźnik przygotowuje się do technicznego uruchomienia kas.

W środę poinformowała też, że kasy tymczasowe z 2-3 stanowiskami mają zostać uruchomione jeszcze tego dnia. Będą znajdowały się w okolicach sklepu Biedronka.©℗

(sag)

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