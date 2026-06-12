Benefis mecenasa Włodzimierza Łyczywka [GALERIA]

Fot. Piotr Sikora

W piątek, 12 czerwca, w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie odbył się benefis znanego, nie tylko w mieście Gryfa, adwokata – Włodzimierza Łyczywka. Jest on obecnie adwokatem z największym stażem zawodowym, posiada niekwestionowany autorytet w środowisku. Ciągle aktywny, ciągle pełen energii.

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Mijają właśnie 52 lata od momentu, kiedy rozpoczął pracę jako adwokat.

– Jeszcze tydzień temu obchodził swoje urodziny, a dziś ma swój benefis – powiedziała otwierając spotkanie mec. Hanna Łyczywek, córka Pana mecenasa.

Mecenas Włodzimierz Łyczywek urodził się 7 czerwca 1945 roku w Poznaniu. Do Szczecina przyjechał – jak sam zauważył w trakcie benefisu – trzy dni przed ukazaniem się pierwszego numeru „Kuriera Szczecińskiego”, czyli 3 października 1945 roku.

Wśród licznych gości do siedziby ORA przybyli prezesi szczecińskich sądów, reprezentanci Prokuratury Okręgowej, nestorzy szczecińskiej palestry. Byli aplikanci mecenasa Łyczywka, no i oczywiście goście z różnych środowisk, w tym mediów oraz członkowie rodziny i przyjaciele.

(r)

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