Będzie tomograf niezbędny do precyzyjnych operacji u dzieci. Sprzęt dla "Zdrojów" kupi WOŚP

Szczeciński szpital „Zdroje” w styczniu ponownie będzie mógł operować najmłodszych pacjentów z wykorzystaniem tomografu śródoperacyjnego. Jego własny zepsuł się ponad rok temu i nie można go było naprawić. To urządzenie niezbędne do przeprowadzania wysoce precyzyjnych i ratujących życie zabiegów neurochirurgicznych u dzieci. Ma ponownie być na stałym wyposażeniu tej placówki.

Rodzice dzieci, które takich operacji potrzebują, założyli zbiórkę publiczną, aby zebrać potrzebne na ten zakup 3,5 miliona złotych. Już wiadomo, że od tej zbiórki nie będzie zależało zdrowie małych pacjentów. Sprzęt ma kupić Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, co w środę publicznie ogłosił dr Łukasz Tyszler, dyrektor szpitala. A zanim trafi tu urządzenie od Fundacji, szpital będzie korzystał z wypożyczonego.

Ten tomograf jest kluczowy dla unikalnych operacji stabilizacji górnej części kręgosłupa, w których wyspecjalizował się zespół neurochirurgii dziecięcej ze szpitala "Zdroje".

- W piątek otrzymaliśmy informację, że w styczniu ten sprzęt, ten tomograf (O-ARM), będzie u nas w szpitalu - ogłosił w środę dyrektor szpitala Łukasz Tyszler. - W związku z tym dzieci, nasi pacjenci, będą mogli być zoperowani.

I to nie koniec dobrych wiadomości.

- Otrzymaliśmy informację z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: tomograf śródoperacyjny będzie zakupiony z początkiem grudnia podczas najbliższego konkursu ofert - dodał dyrektor szpitala.

Aktualnie na operację w "Zdrojach", z bezwzględną koniecznością użycia tomografu O-ARM, oczekuje siedmioro dzieci. W tej grupie są pacjenci z całej Polski.

Pierwsza operacja planowana jest po 9 stycznia.

- Zabiegi są zaplanowane na styczeń i obejmą praktycznie wszystkich naszych pacjentów, którzy aktualnie oczekują, od dłuższego czasu, na leczenie operacyjne - mówi dr n. med. Łukasz Madany, kierujący Oddziałem Neurochirurgii Dziecięcej z Podooddziałem Neurochirurgii Dorosłych szpitala "Zdroje". - I oczywiście też liczymy na to, że Orkiestra zakupi sprzęt, który będzie już na stałe u nas, bo nowi pacjenci ciągle się pojawiają i będą się pojawiać.©℗

