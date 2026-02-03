Będzie nowa trasa dla pieszych i rowerów. W zurbanizowanej części Dobrej

Umowę z wykonawcą inwestycji – firmą Eurovia, która wygrała przetarg – podpisali starosta policki Shivan Fate i Jacek Fabisiak, członek zarządu Powiatu w Policach. Fot. Powiat Policki

Dwukilometrowy odcinek trasy pieszo-rowerowej powstanie w Dobrej (powiat policki) – przy drodze powiatowej w kierunku Lubieszyna. Jej budowa ma kosztować ok. 3,5 mln zł. Podpisano już umowę z wykonawcą tej inwestycji.

Trasa ta powstanie w zurbanizowanej części miejscowości – w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3917Z Dobra – Lubieszyn na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Karpackiej. Powiat Policki przetarg na jej budowę ogłosił w październiku ubiegłego roku. Wygrała go firma Eurovia.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców gminy Dobra poprzez oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego od samochodowego oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej, szczególnie dla dzieci, seniorów i osób z ograniczoną mobilnością. Ma także zachęcać do korzystania z alternatywnych środków transportu, co ograniczy ruch samochodowy, zmniejszy emisję spalin i hałasu oraz pozytywnie wpłynie na środowisko.

Powiat zwraca uwagę, że geneza tej inwestycji wiąże się budżetem obywatelskim Gminy Dobra – to mieszkańcy wskazali potrzebę budowy drogi pieszo-rowerowej w tym rejonie.

Zakres prac obejmuje m.in. budowę drogi dla pieszych i rowerów o długości ponad 2 km, wykonanie oświetlenia, przejść dla pieszych wraz z doświetleniem, chodników prowadzących do przejść, przebudowę istniejących zjazdów i skrzyżowań, humusowanie skarp i poboczy oraz likwidację kolizji z sieciami energetycznymi i infrastrukturą wodociągową.

Nowa infrastruktura poprawi jakość życia mieszkańców, zapewniając bezpieczny i wygodny dostęp m.in. do przystanków autobusowych, szkoły podstawowej, przedszkoli oraz Urzędu Gminy Dobra.

– Ta inwestycja ma ogromne znaczenie dla mieszkańców Powiatu Polickiego – podkreśla starosta policki Shivan Fate. – Nowa trasa pieszo-rowerowa zapewni bezpieczne i wygodne warunki do codziennych dojazdów, ale również stworzy przestrzeń do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

– Czekamy na tę ścieżkę od lat – przyznaje Magdalena Zagrodzka, wójt Gminy Dobra. – To newralgiczny i bardzo niebezpieczny odcinek drogi. Ta inwestycja to początek i mam nadzieje, że uda nam się pociągnąć ścieżkę rowerową aż do granicy.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Koszt inwestycji to ok. 3,5 mln zł, z czego blisko 3 mln zł pochodzi z dofinansowania. Wkład własny w wysokości 535 tys. zł Powiat Policki pokryje wspólnie z Gminą Dobra – po połowie.

Po podpisaniu umowy wykonawca rozpocznie przygotowanie placu budowy oraz formalności związane z organizacją ruchu. Prace mają ruszyć mniej więcej za miesiąc (przy dobrych warunkach atmosferycznych), a zakończenie inwestycji nastąpi w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

