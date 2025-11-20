Czwartek, 20 listopada 2025 r. 
Będzie nowa ścieżka pieszo-rowerowa w gminie Kołbaskowo

Data publikacji: 20 listopada 2025 r. 06:34
Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2025 r. 10:37
Nowa ścieżka pieszo-rowerowa na terenie powiatu polickiego połączy węzeł „Przecław” na obwodnicy Warzymic i Przecławia z drogą powiatową Ustowo–Kurów. Gmina Kołbaskowo w minionym tygodniu podpisała umowę z wykonawcą tej inwestycji.  

Nowa trasa, o długości 1,37 kilometra i szerokości 3 metrów, zostanie poprowadzona po lewej stronie jezdni w kierunku Ustowa. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nawierzchni bitumicznej, montaż betonowych obrzeży, regulację sieci uzbrojenia terenu oraz oznakowanie pionowe i poziome.

- Ścieżka będzie kontynuacją istniejącej trasy zrealizowanej we wcześniejszym etapie – od węzła „Przecław” do ulicy Rekreacyjnej - informuje Mateusz Iżakowski, rzecznik prasowy Urzędu Gminy w Kołbaskowie. - Dzięki nowemu odcinkowi mieszkańcy zyskają bezpieczne i wygodne połączenie dla pieszych i rowerzystów.

Zakończenie prac planowane jest do końca 2026 roku. Wykonawcą tej inwestycji jest firma Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. 

- W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę na realizację ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Ustowo do pierwszego kilometra węzła na nowej obwodnicy Przecławia i Warzymic. Inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców, ostatecznie będzie zrealizowana. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację przedmiotu zamówienia - mówiła w dniu podpisania umowy z wykonawcą (w miniony czwartek) Małgorzata Schwarz, wójt gminy Kołbaskowo.

Inwestycję tę było gotowych wykonać aż 12 firm - tyle ofert wpłynęło na ogłoszony przetarg. Najkorzystniejsza okazała się ta, którą złożyła Eurovia Polska S.A. Zrealizuje więc to zadanie za 1,88 mln zł brutto. Taniej niż się spodziewała Gmina Kołbaskowo - na tę inwestycję zarezerwowała 2,3 mln zł brutto. Aż siedem ofert złożonych w przetargu zmieściło się w tej kwocie.

(sag)

 

 

Komentarze

2025-11-20 10:28:21
Ilu mieszkańców Ustowa, Przecławia czy ogólnie gminy Kołbaskowo będzie codziennie korzystało z tej ścieżki? Pewnie na palcach jednej ręki można policzyć. W zimę to pewnie nikt. Może zamiast rozpieszczać miłosników dwóch kółek (głównie ze Szczecina) warto zadbać w pierwszej kolejności o miejscowości gminne Bobolin, Warnik, Smolencin, Kurów, Kamieniec i Paargowo, w których nie ma chodników. Dzieciaki wychodzą z autobusu I idą środkiem jezdni.
A widzis
2025-11-20 09:49:16
jak prom do przesadzenia wsiech na rower! Wiedzom już,że elektrykiem tylko lepsiejszy komuch będzie jeździł.Reszta łodzienia bez kołnierzyków i zero mięsa .
Zdzisław
2025-11-20 09:18:25
Może jakieś firmy technologiczne? Cos z AI albo cyberbezpieczeństwo albo IoT. Uroczystość z okazji planów ściezki rowerowej to raczej słabo. To tak jakby cieszyć się że w XXI wieku doprowadzono prąd albo wodociąg.

Czytaj także

