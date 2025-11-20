Będzie nowa ścieżka pieszo-rowerowa w gminie Kołbaskowo

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa na terenie powiatu polickiego połączy węzeł „Przecław” na obwodnicy Warzymic i Przecławia z drogą powiatową Ustowo–Kurów. Gmina Kołbaskowo w minionym tygodniu podpisała umowę z wykonawcą tej inwestycji.

Nowa trasa, o długości 1,37 kilometra i szerokości 3 metrów, zostanie poprowadzona po lewej stronie jezdni w kierunku Ustowa. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nawierzchni bitumicznej, montaż betonowych obrzeży, regulację sieci uzbrojenia terenu oraz oznakowanie pionowe i poziome.

- Ścieżka będzie kontynuacją istniejącej trasy zrealizowanej we wcześniejszym etapie – od węzła „Przecław” do ulicy Rekreacyjnej - informuje Mateusz Iżakowski, rzecznik prasowy Urzędu Gminy w Kołbaskowie. - Dzięki nowemu odcinkowi mieszkańcy zyskają bezpieczne i wygodne połączenie dla pieszych i rowerzystów.

Zakończenie prac planowane jest do końca 2026 roku. Wykonawcą tej inwestycji jest firma Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.

- W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę na realizację ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Ustowo do pierwszego kilometra węzła na nowej obwodnicy Przecławia i Warzymic. Inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców, ostatecznie będzie zrealizowana. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację przedmiotu zamówienia - mówiła w dniu podpisania umowy z wykonawcą (w miniony czwartek) Małgorzata Schwarz, wójt gminy Kołbaskowo.

Inwestycję tę było gotowych wykonać aż 12 firm - tyle ofert wpłynęło na ogłoszony przetarg. Najkorzystniejsza okazała się ta, którą złożyła Eurovia Polska S.A. Zrealizuje więc to zadanie za 1,88 mln zł brutto. Taniej niż się spodziewała Gmina Kołbaskowo - na tę inwestycję zarezerwowała 2,3 mln zł brutto. Aż siedem ofert złożonych w przetargu zmieściło się w tej kwocie.

(sag)

