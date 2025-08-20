Będzie kompleks mieszkaniowo-usługowy przy dawnym budynku telekomunikacji

Fot. Dariusz GORAJSKI

Przy al. Wyzwolenia w Szczecinie prowadzona jest jedna z większych inwestycji budowlanych w centrum miasta. Obiekt, znany jeszcze niedawno jako siedziba Telekomunikacji Polskiej, a później Orange, od kilku lat należy do spółki Matys Investment. Po modernizacji części istniejącego gmachu powstał biurowiec funkcjonujący pod nazwą Silver Office, w którym swoją działalność prowadzą kancelarie, szkoły, studia usługowe, a także nieprzerwanie działa urząd pocztowy. Obecnie trwa tam budowa budynku mieszkalnego Silver Garden.

Konstrukcja wznoszona jest od strony ulicy Staszica. Ma liczyć dziesięć pięter i pomieścić ponad dwieście mieszkań różnej wielkości. W parterach przewidziano lokale usługowe, a w podziemnej części inwestycji budowany jest trzypoziomowy parking. Całość projektowana w standardzie proekologicznym – z rozwiązaniami sprzyjającymi oszczędności energii i lepszemu zarządzaniu mediami.

Według zapowiedzi inwestora, Silver Garden ma być gotowy w perspektywie kilku lat, a prace na placu budowy będą prowadzone równolegle z przygotowaniem dalszych etapów przedsięwzięcia. Docelowo teren dawnej siedziby telekomunikacji oraz przyległe działki przy al. Wyzwolenia, ul. Staszica i w rejonie ronda Giedroycia mają zostać zagospodarowane jako wielofunkcyjny kompleks. Plan obejmuje zarówno kolejne budynki mieszkalne, jak i przestrzenie usługowe oraz biurowe. Częścią projektu mają być też restauracje, miejsca spotkań oraz otwarte przestrzenie z zielenią i alejkami.

W planach znalazła się również budowa wysokościowca, który miałby stać się częścią nowego założenia. Według dostępnych informacji, obiekt mógłby liczyć od 20 do 24 kondygnacji i osiągnąć wysokość nawet około 100 metrów. W budynku przewidziane zostały funkcje hotelowe oraz biurowe. Realizacja tej części inwestycji uzależniona będzie jednak od zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i uzyskania odpowiednich zgód miejskich.

Matys Investment realizuje inwestycję etapami. Według szacunków, całość procesu inwestycyjnego potrwa około pięciu lat, a pełna zabudowa terenu w centrum miasta ma być gotowa do końca tej dekady.

(dg)