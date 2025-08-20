Środa, 20 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 20 szczecin
REKLAMA

Będzie kompleks mieszkaniowo-usługowy przy dawnym budynku telekomunikacji

Data publikacji: 20 sierpnia 2025 r. 07:05
Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2025 r. 07:05
Będzie kompleks mieszkaniowo-usługowy przy dawnym budynku telekomunikacji
Fot. Dariusz GORAJSKI  

Przy al. Wyzwolenia w Szczecinie prowadzona jest jedna z większych inwestycji budowlanych w centrum miasta. Obiekt, znany jeszcze niedawno jako siedziba Telekomunikacji Polskiej, a później Orange, od kilku lat należy do spółki Matys Investment. Po modernizacji części istniejącego gmachu powstał biurowiec funkcjonujący pod nazwą Silver Office, w którym swoją działalność prowadzą kancelarie, szkoły, studia usługowe, a także nieprzerwanie działa urząd pocztowy. Obecnie trwa tam budowa budynku mieszkalnego Silver Garden.

Konstrukcja wznoszona jest od strony ulicy Staszica. Ma liczyć dziesięć pięter i pomieścić ponad dwieście mieszkań różnej wielkości. W parterach przewidziano lokale usługowe, a w podziemnej części inwestycji budowany jest trzypoziomowy parking. Całość projektowana w standardzie proekologicznym – z rozwiązaniami sprzyjającymi oszczędności energii i lepszemu zarządzaniu mediami.

Według zapowiedzi inwestora, Silver Garden ma być gotowy w perspektywie kilku lat, a prace na placu budowy będą prowadzone równolegle z przygotowaniem dalszych etapów przedsięwzięcia. Docelowo teren dawnej siedziby telekomunikacji oraz przyległe działki przy al. Wyzwolenia, ul. Staszica i w rejonie ronda Giedroycia mają zostać zagospodarowane jako wielofunkcyjny kompleks. Plan obejmuje zarówno kolejne budynki mieszkalne, jak i przestrzenie usługowe oraz biurowe. Częścią projektu mają być też restauracje, miejsca spotkań oraz otwarte przestrzenie z zielenią i alejkami.

W planach znalazła się również budowa wysokościowca, który miałby stać się częścią nowego założenia. Według dostępnych informacji, obiekt mógłby liczyć od 20 do 24 kondygnacji i osiągnąć wysokość nawet około 100 metrów. W budynku przewidziane zostały funkcje hotelowe oraz biurowe. Realizacja tej części inwestycji uzależniona będzie jednak od zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i uzyskania odpowiednich zgód miejskich.

Matys Investment realizuje inwestycję etapami. Według szacunków, całość procesu inwestycyjnego potrwa około pięciu lat, a pełna zabudowa terenu w centrum miasta ma być gotowa do końca tej dekady.

(dg)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA

Pogoda

20 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję