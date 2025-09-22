Będą wymieniać wodomierze. Sprawdź identyfikator i udostępnij

W najbliższych dniach z częścią mieszkańców Szczecina zaczną się kontaktować pracownicy szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz firmy współpracującej ze ZWiK-iem przy wymianie wodomierzy. Ale uwaga - muszą mieć przy sobie identyfikatory wydane przez ZWiK i mają obowiązek je okazać.

Prawo określa, że wymiana wodomierzy powinna się odbywać co 5 lat. To na podstawie wskazań tych urządzeń odbywa się rozliczenie za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Do końca tego roku wodomierze mają być wymienione,

- Żeby cały proces przebiegał sprawnie i w terminach bardziej dogodnych dla szczecinian, takich wymian dokonywać będzie ZWiK oraz posiadający stosowne legitymacje służbowe pracownicy firmy AQUA Partner - informuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZWiK.

Pracownicy współpracującej firmy posiadać będą wydane przez ZWiK w Szczecinie identyfikatory i zobowiązani są do ich okazywania.

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: wodomierze@zwik.szczecin.pl lub telefoniczny pod numerami telefonów: 91 46 03 374, 91 46 03 375, 91 46 03 376 oraz 91 46 03 303 (pon.-pt. w godzinach 7-15) - zaznacza Hanna Pieczyńska.

Obowiązek wymiany okresowej wodomierza głównego wynika z Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 poz. 759), zgodnie z którym okres legalizacji każdego wodomierza wynosi 5 lat i w przypadku upływu tego okresu wodomierz należy wymienić na urządzenie posiadające ważną cechę legalizacyjną.

W przypadku wodomierza głównego (zasadniczego dla rozliczeń z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków) jego wymiana przeprowadzana jest przez pracowników ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie lub też podmioty działające na zlecenie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie (w tym przypadku jest to firma AQUA Partner). W tego typu sytuacjach odbiorcy usług zazwyczaj otrzymują wcześniejszą informację na temat planowanego terminu, w którym odbędzie się wymiana wodomierza.

Poza obecnością i udostępnieniem miejsca, w którym zamontowany jest wodomierz główny, należy zapewnić swobodny dostęp do: miejsca zamontowania wodomierza – w tym celu należy uprzątnąć składowane w obrębie wodomierza rzeczy, meble, rowery, kartony, itp., głównego zaworu odcinającego dopływ wody do nieruchomości (o ile jest zlokalizowany w obrębie nieruchomości), do studni wodomierzowej. Wcześniej należy sprawdzić stan studni wodomierzowej. W przypadku, gdy znajduje się w niej woda, należy ją usunąć. Za stan studni odpowiada odbiorca usług.

Pracownicy ZWiK lub też podmioty działające na zlecenie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celu m.in. wymiany wodomierza (podstawa prawna: art. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz.U. z 2020 poz. 2028).

- W toku wymiany wodomierza mogą wystąpić nieprzewidziane sytuacje wydłużające czas zaplanowany na pracę monterów (np. uszkodzony zawór odcinający, zły stan techniczny przyłącza) - uprzedza Hanna Pieczyńska. - To z kolei wpływa na przesunięcie się wizyty monterów na kolejnych adresach. Prosimy wówczas o wyrozumiałość, jak również cierpliwość – dana brygada zawsze stara się maksymalnie skrócić czas działania tak, aby jak najszybciej dotrzeć pod kolejny adres.

