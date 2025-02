Basen Szczecińskiego Domu Sportu wkrótce zostanie otwarty. Miasto podało termin

Będzie otwarty dla Szkółek które powiązane z kim trzeba robią biznes na publicznym basenie.Jak chcesz popływać to musisz zapłacić POśrednikowi

No coś Ty ?

ykhm

2025-02-12 14:33:22

Czy ja dobrze widzę na zdjęciu, że basen już wypełniono wodą, mimo że dookoła wciąż jest rozstawione rusztowanie? Przecież cały syf z tych rusztowań wpadnie do wody. I co potem? Otwarcie z brudną wodą, czy wymiana całej wody? A co tam, stać nas!