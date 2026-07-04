Barwnie w Pyrzycach. Trwają Spotkania z Folklorem

Od piątku do niedzieli trwa Międzynarodowy Festiwal „Pyrzyckie Spotkania z Folklorem”.
Zespoły z różnych stron świata można spotkać nie tylko na głównej scenie festiwalu na Placu Wolności w Pyrzycach. Tańczą, śpiewają, spacerują wśród publiczności, jest okazja, żeby porozmawiać także z bardziej egzotycznymi gośćmi.
Przez trzy dni trwa także Jarmark Tradycji, czynny jest Park Rozrywki, gdzie odbywają się warsztaty plenerowe (Folkowa Strefa Relaksu / Park Jana Pawła II).
Publiczność jak zwykle z dużym zainteresowaniem oglądała „Nocny Korowód”, który przeszedł w piątek ulicami miasta.
W sobotę odbędzie się konkurs kulinarny. Przez cały dzień trwać będą występy zespołów folklorystycznych.
Na 19.45 zapowiedziano ogłoszenie wyników, w tym Grand Prix Festiwalu.
Pyrzyckie Spotkania z Folklorem zakończą się w niedzielę.
Szczegółowy program imprezy znajduje się w galerii zdjęć.
(reg)
Fot. i film Sylwia Dudek