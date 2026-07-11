Awaryjne lądowanie śmigłowca wstrzymało ruch pociągów

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę w pobliżu Trzebiatowa (powiat gryficki). Nieduży śmigłowiec zahaczył tam o linię wysokiego napięcia i awaryjnie lądował, w efekcie czego zablokowana została trasa kolejowa z Trzebiatowa do Kołobrzegu.
– W wyniku zerwania przewodów zapaliła się trawa, a ruch pociągów został wstrzymany z powodu zwisającej nad torowiskiem linii energetycznej – poinformował st. ogn. Kamil Pakuła z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach.
Na miejscu interweniowało pięć zastępów straży pożarnej z Gryfic i Trzebiatowa. Strażakom udało się ugasić płonącą trawę. Przywrócono też kursowanie pociągów.
W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.
(k)