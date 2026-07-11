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Awaryjne lądowanie śmigłowca wstrzymało ruch pociągów

Data publikacji: 11 lipca 2026 r. 19:11
Ostatnia aktualizacja: 11 lipca 2026 r. 19:11
Awaryjne lądowanie śmigłowca wstrzymało ruch pociągów
Fot. kpt. Krzysztof Lewandowski / KP PSP Gryfice  

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę w pobliżu Trzebiatowa (powiat gryficki). Nieduży śmigłowiec zahaczył tam o linię wysokiego napięcia i awaryjnie lądował, w efekcie czego zablokowana została trasa kolejowa z Trzebiatowa do Kołobrzegu.

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– W wyniku zerwania przewodów zapaliła się trawa, a ruch pociągów został wstrzymany z powodu zwisającej nad torowiskiem linii energetycznej – poinformował st. ogn. Kamil Pakuła z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach.

Na miejscu interweniowało pięć zastępów straży pożarnej z Gryfic i Trzebiatowa. Strażakom udało się ugasić płonącą trawę. Przywrócono też kursowanie pociągów.

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

(k)

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