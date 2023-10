Awaryjne lądowanie śmigłowca LPR [FILM]

Fot. Łukasz Tymko

Do niecodziennego zdarzenia doszło dziś ok. godz. 18.30 na drodze krajowej 10 w Dołujach. Na jezdni awaryjnie lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Okazało się, że w drodze do pacjenta maszyna uległa awarii. Śmigłowiec na kilkadziesiąt minut zablokował ruch samochodów. Policja zorganizowała objazdy. Na szczęście awarię udało się usunąć i śmigłowiec odleciał.

Film: Łukasz Tymko