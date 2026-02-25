Awaria wodociągu na ul. Małopolskiej. Są przerwy w dostawach wody (akt. 1)

Fot. Bartosz Panuś

Przy ulicy Małopolskiej trwają intensywne prace nad usunięciem skutków poważnej awarii sieci wodociągowej o średnicy 150 mm, do której doszło we wtorek, 24 lutego. Uszkodzenie infrastruktury okazało się na tyle rozległe, że niezbędna była wymiana kilkumetrowego odcinka rurociągu. Sytuację komplikuje fakt, że pęknięcie ma charakter podłużny, a ekipy techniczne muszą operować w gęstym sąsiedztwie instalacji należących do innych zarządców sieci.

​W związku z prowadzonymi robotami wystąpiły przerwy w dostawie wody dla mieszkańców bloków przy ul. Małopolskiej o numerach 3, 4, 5, 58, 59, 60 i 61 oraz części budynków przy Alei Papieża Jana Pawła II. Do czasu przywrócenia sprawności sieci, przy posesji nr 59 podstawiono beczkowóz z wodą pitną. Ze względów bezpieczeństwa konieczne było również wyłączenie z użytku fragmentu chodnika bezpośrednio przylegającego do miejsca wykopów.

​Skalę problemu oraz przewidywany czas zakończenia naprawy przybliża Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZWiK: - We wtorek w godzinach porannych doszło do awarii wodociągu fi 150 na ulicy Małopolskiej. Niestety problem okazał się większy, niż początkowo sądziliśmy, bo pęknięcie jest podłużne. W związku z tym pracujemy na miejscu jeszcze dzisiaj. Pracy nie ułatwiają nam też sieci innych gestorów, ale liczymy na to, że dzisiaj do wieczora woda wróci do domów. Na wysokości numeru 59 podstawiony jest beczkowóz. Za problemy serdecznie przepraszamy.©℗

(dg)

