Awaria sieci ciepłowniczej usunięta. Ciepło wróci do mieszkańców Zawadzkiego

Fot. Dariusz Gorajski

Szczecińska Energetyka Cieplna informuje, że awaria w sieci magistrali ciepłowniczej została usunięta szybciej, niż pierwotnie zakładano. Dzięki sprawnej pracy służb technicznych czas przerwy w dostawach udało się skrócić o połowę. Obecnie trwa proces uzupełniania gorącej wody w sieci ciepłowniczej, co oznacza, że ciepło i ciepła woda powinny wrócić do odbiorców jeszcze w czwartek wieczorem.

REKLAMA

SEC zwraca uwagę, że po wznowieniu dostaw mogą wystąpić chwilowe zakłócenia w ogrzewaniu lub dostawie ciepłej wody. W takiej sytuacji warto sprawdzić, czy w węźle cieplnym nie doszło do rozregulowania parametrów - jest to możliwe po przerwach w dostawach. W przypadku problemów należy skontaktować się z zarządcą budynku, Pogotowiem Lokatorskim lub bezpośrednio z Pogotowiem Ciepłowniczym pod numerem telefonu 993.

Klienci posiadający umowy bezpośrednio ze Szczecińską Energetyką Cieplną mogą składać wnioski o bonifikatę w Biurze Obsługi Klienta SEC. Mieszkańcy rozliczający się za pośrednictwem zarządcy, np. spółdzielni mieszkaniowej, nie muszą składać wniosków samodzielnie — w ich imieniu formalności realizuje zarządca, który występuje do SEC.

(dg)

REKLAMA