Autobusy linii nr 75 trasy nie zmienią

Zmianę trasy autobusu linii 75 proponuje dwóch szczecińskich radnych. Ich zdaniem to ułatwienie dojazdu do szkoły i przedszkola. Miasto się na to nie zgadza, bo zmiana pozbawiłaby dojazdu do centrum sporą część mieszkańców os. Zawadzkiego.

– Mając na uwadze potrzeby komunikacyjne mieszkańców osiedla Zawadzkiego i Krzekowa, istnieje potrzeba korekty trasy linii nr 75 w ten sposób, aby autobusy przejeżdżały od strony południowej osiedla, przez ulicę K. Marlicza – uważają Roman Lewandowski i Maciej Ussarz, radni PiS. – Ulicą tą mogłyby jeździć autobusy w wybranych godzinach rozkładu jazdy.

Zdaniem radnych taka zmiana ułatwiłaby dojazd od strony południowej do szkoły i przedszkola w rejonie ul. Marlicza. Autobus 75 kursował już tą ulicą i dalej ul. Romera do ulicy Szafera, ale było to rozwiązanie tymczasowe, wymuszone przebudową ulicy Szafera i budową na niej trasy tramwajowej.

Miasto na taką propozycję nie wyraża zgody.

– Zmiana trasy linii nr 75 była rozwiązaniem tymczasowym, związanym z brakiem możliwości przejazdu przez ulicę Szafera – potwierdza Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina. – Skierowanie linii 75 na ulicę Marlicza spowoduje pominięcie przystanków „Szafera”, „Arena Szczecin” i „Zawadzkiego”, co z uwagi na obsługę znacznej części osiedla Zawadzkiego nie jest zasadne. ©℗

ToT