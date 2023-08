Atak kijem golfowym na Podzamczu

Na profilu facebookowym Stop Cham opublikowano film ze szczecińskiego Podzamcza. Widać na nim jak mężczyzna wyszedł z kamienicy i przy użyciu kija golfowego rozbił reflektor stojącemu za nim samochodowi, po czym spokojnie odjechał.

Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek. Na profilu Stop Cham zamieszono taką relację drugiego kierowcy: „Dziś 3.08.23 w Szczecinie o godzinie 11 kierowca Mercedesa najpierw wjechał pod prąd trąbiąc żebym wycofał, później pojechał do przodu żeby zawrócić tyłem, dojechał do mojego pojazdu gdzie zaparkował na środku drogi … stał tam 10 min i gdzieś sobie poszedł … a później wyjął kij do golfa i zniszczył reflektor.”

Poszkodowany zadzwonił na policję.

- Na miejsce przyjechał patrol - potwierdza mł. asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Mężczyzna został poinformowany, że powinien zgłosić w komendzie takie zdarzenie i wniosek o ściganie.

Formalnego zgłoszenia jednak nie było, ponieważ strony z pomocą adwokata doszły do porozumienia. Jak czytamy na stronie Stop Cham chodzi o rekompensatę w wysokości 8 tys. zł.

