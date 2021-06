Asfaltują nowe rondo przy ul. Modrej w Szczecinie

Szkoda

2021-06-11 18:47:21

Gdyby się trochę drogowcy przylozyli to dxisaj pan premier Morawiecki bedac w Szczecinie miałby okazje odebrac ten zmodernizowany i opozniony odcinek ulicy Szafera na osiedlu Pogodno w Szczecinie. Bylo by bardxi milo dla premiera a tak to wyjechał bez obiecanego promu, bez stoczni i bez zlikwidowanej firmy wiatrowej