Asfaltowanie pl. Zwycięstwa w Szczecinie. Utrudnienia także w piątek

Asfaltowanie to część większej inwestycji. Zakres prac obejmuje przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo–autobusowych. Inwestycja realizowana jest w powiązaniu z przebudową śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 80 mln zł brutto, z czego blisko 40 mln zł brutto to koszt przebudowy pl. Zwycięstwa. Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA.

Komentarze

Puchatek 2023-10-27 13:10:21 Było całe lato, potem słoneczny wrzesień a tam nic się nie działo. Rozumiem że wtedy pracownicy tej widmowej firmy wykorzystywali swe urlopy. To co nagminnie szwankuje w inwestycjach miejskich to brak nadzoru inwestorskiego. I widać to już od wielu lat. Czas na zmiany, czas na wymianę dotychczasowych radnych totalnie zaniedbujących swe obowiązki wobec społeczeństwach

A mnie interesuje 2023-10-26 20:03:16 Dlaczego przez tyle miesięcy nie przeprogramowano świateł na taki schemat który byłby bardziej odpowiedni do aktualnej sytuacji drogowej - dlaczego skoro kierowcy jeżdżą zalecanymi objazdami to dalej muszą stać z powodu aktywności często zamkniętych kierunków na których utrzymano stary schemat sygnalizacji - często zamknięte a niemal nieustannie z znacznie zredukowanym ruchem.

Tuptus 2023-10-26 19:47:39 To co zrobili z jezdniami na pl. Zwycięstwa, to woła o pomstę do nieba. Będą takie korki, że nawet sobie trudno wyobrazić. No, ale jak niedlugo mamy przesiąść się na rowery i hulajnogi, to rozumiem.

gg 2023-10-26 19:02:01 Ile to jest pierdzielenia się to jest niewiarygodne, co raz to nowe rekordy bijemy w tępocie i nieogarnięciu....