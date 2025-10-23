Asfaltowanie jezdni na Niebuszewie. Wkrótce koniec utrudnień

Fot. ZWiK

W najbliższych dniach zakończy się problem z przejazdem przez rondo przy ulicy Kadłubka na szczecińskim Niebuszewie. Wykonawca rozpoczyna asfaltowanie jezdni. Po tych pracach skrzyżowanie będzie całkowicie otwarte dla ruchu, a roboty będą realizowane już tylko w rejonie chodników.

REKLAMA

Inwestycja ma na celu poprawę warunków odprowadzania wód opadowych oraz zwiększenie niezawodności infrastruktury wodociągowej w tej części miasta. W ramach realizacji projektu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie podjął działania w dwóch zakresach.To przebudowa sieci wodociągowej z 1910 roku – zadanie własne spółki, obejmujące modernizację sieci o długości około 430 metrów, wraz z przyłączami. Wartość tej części inwestycji to ponad 1,5 mln zł brutto. A także budowa kanalizacji deszczowej – realizowana na podstawie porozumienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin, której celem jest odciążenie systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Kadłubka. Wartość tej części to 473,5 tys. zł brutto, a długość nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej wynosi 110 metrów.

Wykonawcą prac jest firma MUSING BUD, z którą 17 marca 2025 r. podpisano umowę na łączną kwotę ponad 1,9 mln zł brutto.

(K)

REKLAMA