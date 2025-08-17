Areszt dla 33-latki podejrzanej o usiłowanie spalenia komisariatu w Lipianach (akt. 1)

O areszcie poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda. Fot. PAP/Marcin Bielecki

33-latka podejrzana o podpalenie komisariatu policji w Lipianach została aresztowana na trzy miesiące w sobotę 16 sierpnia.



Do zdarzenia doszło 15 sierpnia nad ranem. Kobieta podpaliła policyjny samochód, a ogień rozprzestrzenił się na pobliski budynek komendy.

Kobiecie prokuratura postawiła kilka zarzutów, w tym usiłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu wielkich rozmiarów na szkodę Komendy Powiatowej Policji w Lipianach za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Podejrzana zamierzała spalić komisariat w Lipianach, ale celu nie osiągnęła dzięki szybkiej akcji gaśniczej straży pożarnej. Inne stawiane zarzuty to: zabór części wyposażenia radiowozu i znieważenie funkcjonariuszy.

- Podczas zatrzymania kobieta ubliżała funkcjonariuszom policji, pogryzła także jednego z nich - informuje Julia Szozda, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

