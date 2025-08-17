Niedziela, 17 sierpnia 2025 r. 
Areszt dla 33-latki podejrzanej o usiłowanie spalenia komisariatu w Lipianach (akt. 1)

Data publikacji: 17 sierpnia 2025 r. 08:53
Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2025 r. 13:05
Areszt dla 33-latki podejrzanej o usiłowanie spalenia komisariatu w Lipianach
O areszcie poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda. Fot. PAP/Marcin Bielecki  

33-latka podejrzana o podpalenie komisariatu policji w Lipianach została aresztowana na trzy miesiące w sobotę 16 sierpnia.

Do zdarzenia doszło 15 sierpnia nad ranem. Kobieta podpaliła policyjny samochód, a ogień rozprzestrzenił się na pobliski budynek komendy.

Kobiecie prokuratura postawiła kilka zarzutów, w tym usiłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu wielkich rozmiarów na szkodę Komendy Powiatowej Policji w Lipianach za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Podejrzana zamierzała spalić komisariat w Lipianach, ale celu nie osiągnęła dzięki szybkiej akcji gaśniczej straży pożarnej. Inne stawiane zarzuty to: zabór części wyposażenia radiowozu i znieważenie funkcjonariuszy.

- Podczas zatrzymania kobieta ubliżała funkcjonariuszom policji, pogryzła także jednego z nich - informuje Julia Szozda, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

(aj)

Komentarze

Gumiś
2025-08-17 20:21:07
Pisowska okolica. I wszystko jasne.
@degenaraci
2025-08-17 20:20:51
Przecież już premier Kopacz z PO powiedziała że pisiory wymierają jak dinozaury. Zachodniopomorskie to matecznik największych mózgów w PO- Arłukowicz, Nit, ras, Gawłowicz, Łącki, Pańka, Kochan, i wielu wielu innych. A kogo.mają pisiory? Mateckiego czy Dobrzyńskiego. Całe Lipiany i Pyrzyce i Choszczno i Koszalin i Stargard i Goleniów są za postępem i Europą
Rexona
2025-08-17 20:01:39
Gdy przeczytałam wasze wypociny stwierdzam stanowczo , że należy rozbudować szpital psychiatryczny
Ania
2025-08-17 19:23:18
Przecież to Ukrainka to nie PIS ani KO.
@Nawrot
2025-08-17 15:56:35
a co ma Kwaśniewski wspólnego z pisem?
Obywatel
2025-08-17 15:24:43
PIROMANKA....Bravo...taka moda teraz wszystko z dymem idzie...
Degeneraci
2025-08-17 13:54:11
Pisowski matecznik, nie dziwi mnie to.
Seba
2025-08-17 13:48:43
I tak w aresztach zwuększa sie liczba glosujący na Po
@ Nawrot
2025-08-17 13:33:54
- gdy baba wyląduje w "pierdlu" to PO zyska jeden głos w wyborach na "bonżura".
Szanujmy ich !!!
2025-08-17 13:21:45
Jakie znieważenie ?! Skoro pogryzła to przynajmniej naruszenie nietykalności jak nie czynna napaść !!!!
Nawrot
2025-08-17 12:27:11
Prezydent ja może ułaskawi, pójdzie droga poprzednika który setki przestępców wypuścił a nawet ułaskawił przed skazaniem. Każdy patus to cenny głos dla PiS
Zemsta
2025-08-17 12:04:12
Może jej zabrali prawko za jazdę po alkoholu albo wsadzili partnera za narkotyki Jakiś powód musiała mieć
xx
2025-08-17 11:15:52
Raczej bez powodu nie podpaliła. Co jej zrobili policjanci z komendy w Lipianach??
Cóż
2025-08-17 10:10:56
Powiat pisowskich wariatów.

