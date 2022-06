Apel Pamięci Oręża Polskiego. W rocznicę bitwy pod Cedynią

U stóp Góry Czcibora w Cedyni rozpoczęły się w niedzielę (26 czerwca) obchody 1050. rocznicy zwycięskiej bitwy pod Cedynią. W uroczystym Apelu Pamięci Oręża Polskiego wzięli udział: premier RP Mateusz Morawiecki, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, ambasador Anna Maria Anders, posłowie, ministrowie i samorządowcy. Nabożeństwo celebrował arcybiskup Andrzej Dzięga.

- Państwo to przede wszystkim ludzie, którzy mają wystarczająco dużo woli, by walczyć o swój los i swoje granice – podkreślił premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu. – Za mało ciągle mówimy o tym, któremu zawdzięczamy istnienie naszego państwa – o Mieszku I. On poprzez chrzest Polski wybrał drogę państwowości. Zdecydował, że Polska będzie klękać przed krzyżem, a nie przed obcymi monarchami. Ta decyzja została poddana próbie. Ta bitwa pod Cedynią była wyjątkowa. Mogła zadecydować o istnieniu państwa polskiego. I tym wówczas walczącym zawdzięczamy to, że dziś jest tutaj Polska. Wojownicy Mieszka I, powstańcy warszawscy, żołnierze czasów II wojny światowej, żołnierze wyklęci – oni walczyli o najwyższy cel, o wolną Rzeczpospolitą. Wolność nie jest nam dana, ona jest zadana. Dzisiaj bohaterski naród ukraiński walczy. Ich ofiara z krwi broni naszego bezpieczeństwa, pokoju, suwerenności w całej Europie. Obyśmy my nie musieli doświadczać tego, co nasi przodkowie. Obyśmy mogli w pokoju budować naszą ojczyznę. Jeśli przyjdzie taki czas, czas próby, my też staniemy w obronie naszej najświętszej Rzeczypospolitej.

Z kolei wicepremier Mariusz Błaszczak podkreślił, że 1050 lat temu Polska, która dopiero powstawała, obroniła się przed agresorem i najeźdźcą, który chciał podporządkować sobie ziemie zamieszkane przez polskie plemiona.

– Bitwa pod Cedynią to ważna data w naszej historii, to pierwsza odnotowana historycznie data zwycięstwa oręża polskiego. Dążenie do wolności, niepodległości i suwerenności tkwi w naszych sercach i umysłach, stanowi o naszej tożsamości narodowej - powiedział M. Błaszczak.

Podczas obchodów pod pomnikiem Wdzięczności 1 Armii WP na Cmentarzu Wojennym 1 Armii WP w Siekierkach oraz tablicą 1050- lecia Bitwy pod Cedynią złożono wieńce kwiatów. Odbyła się również inscenizacja bitwy pod Cedynią. W programie obchodów są polsko-niemieckie warsztaty i pokazy rzemiosła średniowiecznego, turnieje, potyczki, konkursy, gry oraz zabawy średniowieczne.

