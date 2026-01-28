Apel o ograniczenie wizyt w lasach. Oblodzone gałęzie drzew zagrożeniem

Fot. Agata JANKOWSKA

Miejskie służby leśne apelują o czasowe ograniczenie wizyt w lasach. Ma to związek z zagrożeniem wynikającym ze znacznego oblodzenia drzew.

Przyroda w zimowej odsłonie może zachwycać urodą, ale może również stanowić zagrożenie. Obecnie chodzi przede wszystkim o oblodzone gałęzie drzew, które pod dodatkowym ciężarem łatwo ulegają złamaniom, a spadając na ziemię, stają się niebezpieczne dla przebywających w lasach i parkach osób.

– Z obserwacji leśników miejskich wynika, że w ostatnich dniach do takich złamań, nawet całych oblodzonych drzew, dochodziło wielokrotnie, na szczęście bez udziału postronnych osób – mówi Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta UM. – W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, apelują oni, aby do czasu zmniejszenia oblodzenia zachować szczególną ostrożność, a najlepiej zrezygnować ze spacerów po lasach i gęsto zadrzewionych parkach. W ich okolicy warto również rozważnie wybierać miejsca do zaparkowania samochodu.

(K)

