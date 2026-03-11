Anna ustępuje Annie

Anna Bańkowska nie będzie już szefową Koalicji Obywatelskiej powiatu kołobrzeskiego. Fot. Artur BAKAJ

W niedzielę, w kołobrzeskim hotelu Skanpol, członkowie powiatowych struktur Koalicji Obywatelskiej wybierali swojego przewodniczącego, a w zasadzie przewodniczącą.

O fotel szefowej ugrupowania ubiegała się zajmująca dotychczas to stanowisko członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska. Drugą kandydatką była prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska. Zanim członkowie partii wrzucili do urny karty do głosowania, za kuluarami mówiło się o tym, że misja Anny Bańkowskiej raczej się wyczerpała. Potwierdziło to niedzielne głosowanie, do którego uprawnionych było 250 osób. Frekwencja okazała się wyjątkowo wysoka. Za pozostawieniem dotychczasowej przewodniczącej opowiedziało się 72 głosujących, a za Anną Mieczkowską zagłosowało aż 153 członków KO. Wynik jednoznacznie wskazuje, że to prezydent Kołobrzegu będzie szefową partii w powiecie. Anna Mieczkowska zapowiada, że skupi się na spokojnej i merytorycznej pracy. ©℗

(pw)



