Anna Czornij-Dulemba (1945–2026)

Po długiej chorobie zmarła nasza redakcyjna koleżanka Anna Czornij-Dulemba.

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Anna Czornij-Dulemba urodziła się 24 maja 1945 r. w Krakowie. Ukończyła szkołę muzyczną w Szczecinie, filologię polską na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę dziennikarską rozpoczęła w 1971 r. w tygodniku „Jantar”, a następnie w międzyredakcyjnym oddziale Młodzieżowej Agencji Wydawniczej w Szczecinie jako korespondent „Polityki”. Jej teksty można było przeczytać m.in. w tygodniku „Morze i Ziemia”, a potem w „Gazecie Wyborczej”. Od 1995 r. aż do przejścia na emeryturę pracowała w „Kurierze Szczecińskim”, specjalizując się w reportażu społeczno-gospodarczym i publicystyce na tematy interwencyjne.

Przez naszych Czytelników ceniona była nie tylko za rzetelność dziennikarską, ale także wspaniałe pióro. Jej teksty, w tym interesujące reportaże, czytało się jednym tchem.

Otrzymała liczne wyróżnienia, tj. m.in. Nagroda Prezesa RSW Prasa", I nagroda (1986) w konkursie Polityki" na publikacje o handlu zagranicznym, wyróżnienie za sztukę telewizyjną dla młodzieży, nagroda honorowa za scenariusz filmowy Zespołu Filmowego „Perspektywa” i wydziału Radia i TV Uniwersytetu Śląskiego.

Była nie tylko bardzo dobrą dziennikarką, ale także życzliwą koleżanką, która dla każdego znalazła czas...

(K)

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