Wtorek, 20 stycznia 2026 r. 
Alliance Française w nowym kształcie

Data publikacji: 20 stycznia 2026 r. 10:10
Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2026 r. 10:27
Fot. Anna Gniazdowska  

Stowarzyszenie Alliance Française prawdopodobnie zakończy działalność w obecnej formule - wynika z nieoficjalnych informacji. Dotychczasowe stowarzyszenie, które prowadzi m.in. lekcje języka francuskiego, zostanie zastąpione przez stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej.

Powodem zmian mają być problemy finansowe stowarzyszenia i coraz mniejsze zainteresowanie lekcjami języka francuskiego. Obecnie rozważane są różne formy dalszej działalności. Być może szczeciński oddział Alliance Française stanie się rodzajem klubu zrzeszającego pasjonatów języka i kultury francuskiej.

Alliance Française to sieć stowarzyszeń działających w wielu państwach świata. Stowarzyszenia mają za zadanie promocję języka i kultury francuskiej poza granicami Francji.

(GD)

