Aktywny odpoczynek w drugi dzień świąt [GALERIA]

Fot. Piotr Sikora

Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia dla wielu osób jest czasem wyciszenia i spokojnego odpoczynku po rodzinnych spotkaniach przy stole. Mieszkańcy województwa chętnie wybierają aktywność na świeżym powietrzu – spacery, rozmowy z bliskimi i korzystanie z wolnego czasu bez pośpiechu. To moment na regenerację, złapanie oddechu i przygotowanie się do nadchodzących dni. Na zdjęciu - mieszkańcy i goście Świnoujścia korzystają z zimowej, ale sprzyjającej aury. Popularnym wyborem są spacery po nadmorskiej promenadzie, a także dłuższe przechadzki brzegiem plaży.

(K)

