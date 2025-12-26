Piątek, 26 grudnia 2025 r. 
REKLAMA 1 szczecin
REKLAMA

Aktywny odpoczynek w drugi dzień świąt [GALERIA]

Data publikacji: 26 grudnia 2025 r. 12:56
Ostatnia aktualizacja: 26 grudnia 2025 r. 13:42
Aktywny odpoczynek w drugi dzień świąt
Fot. Piotr Sikora  

Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia dla wielu osób jest czasem wyciszenia i spokojnego odpoczynku po rodzinnych spotkaniach przy stole. Mieszkańcy województwa chętnie wybierają aktywność na świeżym powietrzu – spacery, rozmowy z bliskimi i korzystanie z wolnego czasu bez pośpiechu. To moment na regenerację, złapanie oddechu i przygotowanie się do nadchodzących dni. Na zdjęciu - mieszkańcy i goście Świnoujścia korzystają z zimowej, ale sprzyjającej aury. Popularnym wyborem są spacery po nadmorskiej promenadzie, a także dłuższe przechadzki brzegiem plaży.

REKLAMA

(K)

 

Sonda

Gdzie spędziłe(a)ś święta?

 

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj
REKLAMA

Pogoda

1 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA