Poniedziałek, 15 września 2025 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

Akt oskarżenia za znieważenie policjantów na przejściu Świnoujście–Ahlbeck

Data publikacji: 15 września 2025 r. 13:19
Ostatnia aktualizacja: 15 września 2025 r. 14:19
Akt oskarżenia za znieważenie policjantów na przejściu Świnoujście–Ahlbeck
Fot. Sylwia Dudek  

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny, który w czerwcu podczas protestu na przejściu granicznym znieważał policjantów. 53-latek nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

- Prokurator Rejonowy w Świnoujściu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Pawłowi S., który publicznie znieważył sześciu funkcjonariuszy policji – poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda.

Do zdarzenia doszło 26 czerwca br. na przejściu granicznym Świnoujście – Ahlbeck, gdzie zorganizowano protest przeciwko napływowi nielegalnych imigrantów do Polski.

Mężczyzna miał znieważyć słowami obelżywymi sześciu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych oraz w związku z podjętą przez nich interwencją.

- Uczynił to publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego – przekazał Szozda.

Podejrzany 53-latek nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Pod koniec sierpnia br. akt oskarżenia za znieważenie policjantów na przejściu granicznym Świnoujście – Ahlbeck skierowano również wobec 26-latka. Mężczyzna był w przeszłości karany sądownie.

Logo PAP Copyright

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

@ abc
2025-09-15 15:40:38
A mówił ci lekarz żebyś tabletki brał codziennie? A ty znowu zapomniałeś.
abc
2025-09-15 14:39:36
a automatu - bez sądu (jesli byly to przy swiadkach i np. kamerach) powinna być kara absolutnego więzienia i dla przykladu konfiskata majątku na rzecz Panstwa i nikt by juz wiecej tego nie próbował!
czytam
2025-09-15 14:22:16
Poza tymi dwoma "CHULIGANAMI" nikt funkcjonariuszy na żadnej granicy nie znieważył? Nie obrazil filmem,w TV, pod barierą, w mediach,internecie?Równość wobec prawa-jaka jest? O tym decyduje warfszawa.Jeżeli to były zachowania karygodne,to kara się należy. I zapewne jakies bluzgi?/ czy jak TU znieważyli?/ w nerwach są równie karygodne jak NEGOWANIE słuszności dzialań SG na wsch.granicy,nazywanie fukcjonariuszy mordercami,wspomaganie przemytu ludzi?Tu kara tam Oscar?
Ferdynand Kiepski
2025-09-15 14:18:32
W Polsce POwinna być chłosta...

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję