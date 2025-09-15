Akt oskarżenia za znieważenie policjantów na przejściu Świnoujście–Ahlbeck

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny, który w czerwcu podczas protestu na przejściu granicznym znieważał policjantów. 53-latek nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

- Prokurator Rejonowy w Świnoujściu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Pawłowi S., który publicznie znieważył sześciu funkcjonariuszy policji – poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda.

Do zdarzenia doszło 26 czerwca br. na przejściu granicznym Świnoujście – Ahlbeck, gdzie zorganizowano protest przeciwko napływowi nielegalnych imigrantów do Polski.

Mężczyzna miał znieważyć słowami obelżywymi sześciu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych oraz w związku z podjętą przez nich interwencją.

- Uczynił to publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego – przekazał Szozda.

Podejrzany 53-latek nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Pod koniec sierpnia br. akt oskarżenia za znieważenie policjantów na przejściu granicznym Świnoujście – Ahlbeck skierowano również wobec 26-latka. Mężczyzna był w przeszłości karany sądownie.

