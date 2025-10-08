Akt oskarżenia przeciwko dwóm kobietom ws. zabójstwa noworodka

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm kobietom. Są oskarżone o zabicie noworodka ze szczególnym okrucieństwem - przekazała w środę Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. To matka i babcia dziecka. Kobiety miały zakopać żywe dziecko na terenie ich posesji.

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Małgorzacie I. (lat 31) i Renacie I. (lat 54). Kobiety są oskarżone o zabicie noworodka ze szczególnym okrucieństwem. Śledczy ustalili, że Małgorzata I. na przełomie 2019 r. i 2020 r. urodziła syna. Po kilku godzinach od porodu wraz ze swoją matką – Renatą I. – zakopały żywego chłopca na terenie zamieszkanej przez nie posesji.

- W toku śledztwa uzyskano opinię sądowo-psychiatryczną dotyczącą Małgorzaty I., w której dwaj biegli lekarze psychiatrzy rozpoznali u niej taką niepełnosprawność umysłową, która spowodowała, że w czasie czynu miała ona ograniczoną w stopniu znacznym zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem – przekazała w środę rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda.

Biegli psychiatrzy uznali też, że podejrzana może uczestniczyć w postępowaniu sądowym, a także odbywać ewentualną karę pozbawienia wolności w warunkach oddziału terapeutycznego.

- W toku śledztwa wobec obu kobiet stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania – przekazała Szozda.

Małgorzata I. nie była wcześniej karana. Przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia. Jej matka również nie była karana sądownie. Podejrzana nie przyznała się do zabójstwa wnuka.

Kobietom grozi kara pozbawienia wolności od 15 lat do dożywocia.

