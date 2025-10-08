Środa, 08 października 2025 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

Akt oskarżenia przeciwko dwóm kobietom ws. zabójstwa noworodka

Data publikacji: 08 października 2025 r. 14:43
Ostatnia aktualizacja: 08 października 2025 r. 14:43
Akt oskarżenia przeciwko dwóm kobietom ws. zabójstwa noworodka
Fot. Anna Gniazdowska  

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm kobietom. Są oskarżone o zabicie noworodka ze szczególnym okrucieństwem - przekazała w środę Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. To matka i babcia dziecka. Kobiety miały zakopać żywe dziecko na terenie ich posesji.

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Małgorzacie I. (lat 31) i Renacie I. (lat 54). Kobiety są oskarżone o zabicie noworodka ze szczególnym okrucieństwem. Śledczy ustalili, że Małgorzata I. na przełomie 2019 r. i 2020 r. urodziła syna. Po kilku godzinach od porodu wraz ze swoją matką – Renatą I. – zakopały żywego chłopca na terenie zamieszkanej przez nie posesji.

- W toku śledztwa uzyskano opinię sądowo-psychiatryczną dotyczącą Małgorzaty I., w której dwaj biegli lekarze psychiatrzy rozpoznali u niej taką niepełnosprawność umysłową, która spowodowała, że w czasie czynu miała ona ograniczoną w stopniu znacznym zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem – przekazała w środę rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda.

Biegli psychiatrzy uznali też, że podejrzana może uczestniczyć w postępowaniu sądowym, a także odbywać ewentualną karę pozbawienia wolności w warunkach oddziału terapeutycznego.

- W toku śledztwa wobec obu kobiet stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania – przekazała Szozda.

Małgorzata I. nie była wcześniej karana. Przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia. Jej matka również nie była karana sądownie. Podejrzana nie przyznała się do zabójstwa wnuka.

Kobietom grozi kara pozbawienia wolności od 15 lat do dożywocia.

Logo PAP Copyright

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję