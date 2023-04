Akt oskarżenia dotyczący korupcji w ZOR ARiMR w Szczecinie

Fot. Dariusz Gorajski

Prokurator Regionalny w Szczecinie skierował akt oskarżenia przeciwko 6 osobom, którym zarzuca popełnienie przestępstw korupcyjnych związanych z funkcjonowaniem Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie. Wśród oskarżonych jest Jarosław Ł. pełniący do 2016 r. funkcję dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

W akcie oskarżenia sformułowano siedem zarzutów wobec Jarosława Ł., z których najpoważniejszy zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Jest oskarżony m.in. o płatną protekcję oraz przyjęcia korzyści osobistej w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa.

- Jarosław Ł. oskarżony jest o przyjęcie korzyści majątkowej w związku z podjęciem się przez niego wywarcia wpływu na pracowników Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w celu doprowadzenia do przyjęcia korzystnych zapisów w rozporządzeniu regulującym warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach jednego z programów wspierających zrównoważone rybołówstwo - informuje Prokuratura Regionalna. - Działania te doprowadziły do przyjęcia zapisów korzystnych dla określonego przedsiębiorcy. Ponadto Jarosław Ł. w związku z pełnieniem funkcji dyrektora ARiMR Odział w Szczecinie przyjął korzyść osobistą w zamian za zachowania stanowiące naruszenie prawa, polegające na kierowaniu wniosków producentów rolnych do dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR w Warszawie o płatności, z pominięciem zasad równego traktowania, obiektywizmu i bezstronności. Jarosław Ł jest oskarżony również o powoływanie się na wpływy w jednym z oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych i podjęcie się pośrednictwa w korzystnym załatwieniu przetargu na zakup nieruchomości rolnej.

W toku śledztwa wobec Jarosława Ł. stosowane było tymczasowe aresztowanie, a następnie poręczenie majątkowe, dozór policji i zakaz opuszczenia kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. (K)