Akcja ratunkowa na Morzu Śródziemnym. Brały w niej udział dwa statki PŻM

Data publikacji: 03 września 2025 r. 12:27
Ostatnia aktualizacja: 03 września 2025 r. 13:52
Akcja ratunkowa na Morzu Śródziemnym. Brały w niej udział dwa statki PŻM
Uratowani rozbitkowie. Fot. PŻM  

Dwa masowce Polskiej Żeglugi Morskiej – „Drawno” oraz „Polsteam Dąbie” – brały udział w akcji ratowniczej na wodach Morza Śródziemnego. Do zdarzenia doszło w środę (3 września) rano.

– W środę w godzinach porannych, w trakcie rejsu na Morzu Śródziemnym, statek PŻM m/v „Drawno” otrzymał wiadomość od Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Kairze o osobach potrzebujących pomocy na morzu – informuje Krzysztof Gogol, rzecznik Grupy PŻM. – Po odebraniu komunikatu statek skierował się na miejsce o współrzędnych podanych przez Centrum Ratownictwa. Na morzu panowały trudne warunki atmosferyczne.

Jak relacjonuje rzecznik, załoga niezwłocznie podjęła działania ratunkowe i z pełnym profesjonalizmem przeprowadziła akcję, w wyniku której udało się uratować 40 rozbitków dryfujących na pontonie z uszkodzonym silnikiem. Poszkodowani zostali bezpiecznie podjęci na pokład m/v „Drawno”. Załoga zapewniła rozbitkom schronienie, wodę pitną, posiłki oraz niezbędną pierwszą pomoc przedmedyczną. Dzięki szybkiej reakcji marynarzy wszystkie osoby znalazły się pod właściwą opieką i obecnie nie zagraża im już żadne niebezpieczeństwo. 

– Działania koordynacyjne wspierał również statek „Polsteam Dąbie”, który znajdował się w pobliżu i pozostawał w gotowości do udzielenia pomocy, gwarantując bezpieczeństwo całej operacji – dodaje K. Gogol. – Zgodnie z przyjętym planem, wszyscy uratowani zostaną dostarczani do portu El Dekheila w Egipcie 4 września, gdzie dalszą opiekę nad nimi przejmą odpowiednie służby lokalne. 

El Dekheila to port, do którego w tym samym czasie, w komercyjnych rejsach, zmierzają oba statki PŻM: „Drawno” oraz „Polsteam Dąbie”.

– Załoga „Drawna” w trudnych warunkach pogodowych wykazała się odwagą, odpowiedzialnością i solidarnością z ludźmi znajdującymi się w niebezpieczeństwie – podkreśla przedstawiciel PŻM. – Ratowanie życia ludzkiego na morzu to nadrzędny obowiązek każdego marynarza. 

(ek)

Komentarze

inzyniery nie dotarl
2025-09-03 13:43:35
a tyle pożytecznego by zrobili w europie
Dopowiem jeszcze
2025-09-03 13:40:43
Załoga statku liczy około 20 osob niewykluczone że w załodze są kobiety zaś uratowanych jest 2x tyle i zapewne sa to młode zdrowe chłopy
Serce rośnie
2025-09-03 13:27:23
jak widzę te uratowane kobiety i dzieci. Oczywiście europejskie kobiety i dzieci, bo jak czytam całe to towarzystwo byczków ma być z powrotem odstawione do Afryki. Oby tylko załodze nie zrobili krzywdy jak się zorientują gdzie płyną.
HM
2025-09-03 13:14:32
,,Rozbitkowie"nie wydają sie specjalni zestresowani a pontonem z podczepionym silnikiem to na pełne morze udają sie tylko desperados podpowiadam kapitanowi

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


