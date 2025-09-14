Niedziela, 14 września 2025 r. 
REKLAMA 16 szczecin
REKLAMA

Akcja poszukiwawcza na jeziorze Dąbie [GALERIA]

Data publikacji: 14 września 2025 r. 11:22
Ostatnia aktualizacja: 14 września 2025 r. 14:10
Akcja poszukiwawcza na jeziorze Dąbie
Fot. Szczecińskie WOPR  

Zgłoszenie o czterech osobach, które nie wróciły na czas z rejsu wypożyczoną łodzią, otrzymał bosman dyżurny Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Sygnał odebrano w sobotę 13 września po godz. 20.

- Do akcji natychmiast zadysponowano jednostkę ratowniczą R-501, wyposażoną w noktowizję, a obszar poszukiwań podzielono wspólnie z Policją Wodną - relacjonuje WOPR. - O godz. 21.05 do działań dołączyła jednostka R-401 oraz drużyna dronowa SzWOPR z kamerą termowizyjną.

Przeszukano m.in.: Orli Przesmyk i zachodnią część jeziora Dąbie Dużego, przekop Mieleński, rzekę Świętą i Odrę Zachodnią, okolice Stoczni Szczecińskiej, zatoki przy wyspie Radolin oraz kanał Wydrniki.

- Ostatecznie łódź odnaleziono porzuconą przy brzegu na wysokości ul. Grobla i odholowano do przystani - informują ratownicy. - Działania zakończono o godz. 23.30.

(K)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

@Poszukiwania
2025-09-14 13:18:04
Pytanie zadałes. Sa inne pyt.: kto zawiadamiał,czyja to łódż a też,czy uciekli przed odsieczą/np.pijani/?
Poszukiwania
2025-09-14 12:30:08
Odnaleziono łódź, a co z ludźmi?

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

16 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję