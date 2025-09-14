Akcja poszukiwawcza na jeziorze Dąbie

Zgłoszenie o czterech osobach, które nie wróciły na czas z rejsu wypożyczoną łodzią, otrzymał bosman dyżurny Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Sygnał odebrano w sobotę 13 września po godz. 20.
- Do akcji natychmiast zadysponowano jednostkę ratowniczą R-501, wyposażoną w noktowizję, a obszar poszukiwań podzielono wspólnie z Policją Wodną - relacjonuje WOPR. - O godz. 21.05 do działań dołączyła jednostka R-401 oraz drużyna dronowa SzWOPR z kamerą termowizyjną.
Przeszukano m.in.: Orli Przesmyk i zachodnią część jeziora Dąbie Dużego, przekop Mieleński, rzekę Świętą i Odrę Zachodnią, okolice Stoczni Szczecińskiej, zatoki przy wyspie Radolin oraz kanał Wydrniki.
- Ostatecznie łódź odnaleziono porzuconą przy brzegu na wysokości ul. Grobla i odholowano do przystani - informują ratownicy. - Działania zakończono o godz. 23.30.
(K)