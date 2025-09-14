Akcja poszukiwawcza na jeziorze Dąbie [GALERIA]

Fot. Szczecińskie WOPR

Zgłoszenie o czterech osobach, które nie wróciły na czas z rejsu wypożyczoną łodzią, otrzymał bosman dyżurny Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Sygnał odebrano w sobotę 13 września po godz. 20.

- Do akcji natychmiast zadysponowano jednostkę ratowniczą R-501, wyposażoną w noktowizję, a obszar poszukiwań podzielono wspólnie z Policją Wodną - relacjonuje WOPR. - O godz. 21.05 do działań dołączyła jednostka R-401 oraz drużyna dronowa SzWOPR z kamerą termowizyjną.

Przeszukano m.in.: Orli Przesmyk i zachodnią część jeziora Dąbie Dużego, przekop Mieleński, rzekę Świętą i Odrę Zachodnią, okolice Stoczni Szczecińskiej, zatoki przy wyspie Radolin oraz kanał Wydrniki.

- Ostatecznie łódź odnaleziono porzuconą przy brzegu na wysokości ul. Grobla i odholowano do przystani - informują ratownicy. - Działania zakończono o godz. 23.30.

(K)