84. rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości w Szczecinie i województwie

W Hołdzie Bohaterom Września 1939.

1 września 1939 około godziny 6.30 Józef Małgorzewski, spiker Polskiego Radia, wygłosił dramatycznym głosem komunikat: „A więc wojna! Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym: walka aż do zwycięstwa”.

Działania wojenne rozpoczęły się o godzinie 4.45 salwami z pancernika „Schleswig-Holstein”. Niemiecki okręt wojenny ostrzelał Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte. W agresji na Polskę uczestniczyła również armia słowacka od południa oraz Armia Czerwona od wschodu.

W 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej zaplanowano szereg uroczystości upamiętniających. Do wzięcia udziału we wspólnych obchodach zaprasza Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. Uroczystości rozpoczną się przed obeliskiem „Bohaterom Września 1939” na Cmentarzu Centralnym o godzinie 12.00. W programie przewidziano ceremoniał wojskowy, przemówienia okolicznościowe, modlitwę w intencji poległych w walce o wyzwolenie Ojczyzny oraz złożenie kwiatów.

Wojewódzkie obchody 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbędą się o godzinie 4.45 na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym w Stargardzie przy ul. Reymonta 26. Znajduje się tam 61 grobów polskich żołnierzy - dwóch pierwszych jeńców wojennych pochowano 26 września 1939 roku.

„Tym, którzy zginęli dla Polski” to tytuł koncertu jaki odbędzie się na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach w gminie Mieszkowice. Na cmentarzu znajduje się blisko 2000 nagrobków żołnierzy poległych w czasie forsowania Odry wiosną 1945 roku i w walkach o Berlin. Koncert rozpocznie się o godz. 20.00, a jego organizatorem jest szczecińska Opera na Zamku.

Repertuar tegorocznego koncertu obejmuje utwory sakralne XX-wiecznych oraz współczesnych polskich kompozytorów, głównie a cappella, przeplatanych poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Juliana Tuwima oraz muzyką fortepianową Fryderyka Chopina. Wątkiem przewodnim będzie modlitwa do Matki Bożej, pojawiająca się zarówno w średniowiecznej polskiej pieśni „Bogurodzica”, w słynnym utworze Henryka Mikołaja Góreckiego, skomponowanym w 1987 roku z okazji trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, zatytułowanym „Totus tuus”, czy we fragmencie „Stabat Mater” Karola Szymanowskiego, ale także w dwóch wierszach napisanych w czasie II wojny światowej autorstwa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: „Do Matki Boskiej” oraz „Modlitwa do Bogarodzicy”. Na zakończenie zabrzmi utwór Feliksa Nowowiejskiego z 1902 roku, tym razem na chór i organy: Psalm 136 „Ojczyzna” do tekstu Jana Kochanowskiego.

Wykonawcami będą: Chór Opery na Zamku w Szczecinie, sopran solo oraz recytacja – Marzena Wiencis-Mamrot, alt solo – Małgorzata Zgorzelska, fortepian – Michał Landowski, organy – Michał Landowski i Maciej Skowronek. Orkiestra i soliści wystąpią pod batutą Małgorzaty Bornowskiej.©℗

Krzysztof ŻURAWSKI