81 lat polskiego Szczecina. Tort od miasta i hołd dla pionierów [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

Najpierw były kwiaty pod Pomnikiem Czynu Polaków na Jasnych Błoniach, później wspólne świętowanie na Różance i tradycyjne dzielenie urodzinowego tortu. W niedzielę szczecinianie uczcili 81. rocznicę przejęcia zarządu nad Szczecinem przez polską administrację – dzień uznawany za urodziny polskiego Szczecina i obchodzony również jako Dzień Pionierów Miasta Szczecin. To właśnie 5 lipca 1945 roku do miasta przybył pierwszy polski prezydent, Piotr Zaremba, rozpoczynając organizowanie polskiej administracji. Od tego momentu liczy się historia powojennego, polskiego Szczecina.

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Miejskie uroczystości rozpoczęły się w samo południe przy Pomniku Czynu Polaków. W obecności mieszkańców, kombatantów, przedstawicieli służb, organizacji społecznych i samorządowców złożono kwiaty, oddając hołd pionierom, którzy po wojnie przyjechali do zniszczonego miasta i budowali jego nowe oblicze.

Po oficjalnej części obchodów uczestnicy przenieśli się do Ogrodu Różanego Różanka, gdzie od lat odbywa się najbardziej rodzinna część święta. Pogoda dopisała, a alejki szybko wypełniły się mieszkańcami czekającymi na urodzinowy tort.

Na scenie mieszkańców powitał prezydent Szczecina Piotr Krzystek, któremu towarzyszyli zastępcy – Marcin Biskupski i Łukasz Kadłubowski.

– Dziś są urodziny Szczecina. Jesteśmy tutaj, na Różance, w niezwykłym miejscu, żeby świętować tę datę jako pewną historię związaną z naszym miastem – z przejęciem administracji przez polskie władze właśnie 5 lipca 1945 roku. Przed chwilą byliśmy pod Pomnikiem Czynu Polaków, składając tam kwiaty i wyrażając wdzięczność pionierom, którzy jako pierwsi tutaj przyjechali. Ale dziś świętujemy też obecny czas, to jak Szczecin się rozwija, jakie stwarza możliwości. Mam nadzieję, że wszyscy uważamy, iż jest to doskonałe miejsce do życia – nasza mała ojczyzna, nasz dom – mówił prezydent.

Życzył mieszkańcom radosnego świętowania i satysfakcji z życia w Szczecinie.

– Życzymy wam, mieszkańcom Szczecina, radosnego świętowania i głębokiej satysfakcji z tego, że jesteśmy mieszkańcami pięknego Szczecina. No i oczywiście zapraszamy już za chwilę na tort. Mam nadzieję, że dla wszystkich choć po kawałku wystarczy – dodał.

Wręczono także nagrody w organizowanym przez "Kurier Szczeciński" konkursie "Historie odzyskane". W jego ramach publikowaliśmy nadsyłane do redakcji wspomnienia szczecinian związane z 80-leciem obecności „Kuriera Szczecińskiego” w ich domach.

- Tytuł tego cyklu "Historie odzyskane" chyba wszystkim szczecinianom kojarzy się z określeniem dotyczącym tych ziem - podkreślał Roman Ciepliński, redaktor naczelny "Kuriera Szczecińskiego"

Na wszystkich uczestników imprezy na Różance czekały dwa ogromne torty, każdy ważący po 81 kilogramów. Zgodnie z kilkuletnią tradycją ich waga odpowiada liczbie lat polskiego Szczecina. Łącznie przygotowano więc 162 kilogramy słodkiego wypieku, którym częstowali mieszkańców prezydent Piotr Krzystek oraz jego zastępcy Marcin Biskupski i Łukasz Kadłubowski.

Kolejka po urodzinowy poczęstunek ustawiła się jeszcze przed jego pokrojeniem. Nie brakowało rodzin z dziećmi, seniorów ani osób, które – jak przyznawali – od lat nie wyobrażają sobie pierwszego lipcowego weekendu bez wspólnego świętowania.

– Przychodzimy co roku. To już nasza rodzinna tradycja. Najpierw spacer, potem kawałek tortu i koncerty. To bardzo miły sposób na uczczenie urodzin miasta – mówiła pani Anna, mieszkanka Pogodna.

– Mieszkam w Szczecinie od ponad pięćdziesięciu lat i lubię ten dzień. Przypomina, jak wiele to miasto przeszło i jak bardzo się zmieniło. A tort smakuje jeszcze lepiej, kiedy je się go razem z tyloma ludźmi – uśmiechał się pan Marek, czekający w kolejce po swoją porcję.

Choć głównym bohaterem popołudnia był tradycyjny tort, na mieszkańców czekały także koncerty, animacje i rodzinne atrakcje.

(dg)

Film: Piotr Sikora

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