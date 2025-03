80. rocznica bombardowania Świnoujścia i wyspy Uznam. Uroczystości upamiętniające ofiary

Fot. Urząd Miasta Świnoujście

12 marca 1945 roku Świnoujście i wyspa Uznam zostały dotknięte brutalnym bombardowaniem, w wyniku którego życie straciło około 10 tysięcy osób, których ciała spoczęły w zbiorowych mogiłach na zboczu góry Golm. Z okazji 80. rocznicy tych tragicznych wydarzeń w dniu dzisiejszym (12 marca) o godz. 14 na Cmentarzu Wojennym w Golm, po niemieckiej stronie wyspy Uznam, rozpoczną się uroczystości upamiętniające ofiary tego nalotu.

Większość ofiar bombardowania stanowili cywile, głównie uciekinierzy, którzy szukali schronienia przed wojenną pożogą. Ich ciała, nigdy nie zidentyfikowane, zostały pochowane w zbiorowych mogiłach na zboczu góry Golm, gdzie spoczywają do dziś. Rocznica tego tragicznego wydarzenia to nie tylko ważny moment w historii, ale także okazja do refleksji nad trwającymi więziami między mieszkańcami Polski i Niemiec, które mogą stać się fundamentem dalszej współpracy i porozumienia.

Uroczystości upamiętniające ofiary odbędą się na cmentarzu w Golm, gdzie złożone zostaną kwiaty, odprawiona modlitwa i wygłoszone przemówienia przedstawicieli obu narodów. Organizatorem wydarzenia jest Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Związek Krajowy Opieki nad Niemieckimi Grobami Wojennymi), który spodziewa się licznych gości z Polski i Niemiec, w tym przedstawicieli władz, świata polityki, kultury oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Obchody rocznicy bombardowania będą miały charakter międzynarodowy i będą stanowić przykład współpracy w duchu pamięci oraz pojednania między narodami. Uroczystości będą miały na celu oddanie hołdu wszystkim, którzy zginęli w wyniku tej katastrofy, a także podkreślenie roli pamięci historycznej w budowaniu porozumienia.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 14 na Cmentarzu Wojennym w Golm. Dla tych, którzy chcieliby uczestniczyć w obchodach, będzie to okazja, by w ciszy i zadumie oddać hołd ofiarom tamtych tragicznych wydarzeń.

(dAs)