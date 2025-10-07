80 lat minęło! Jubileusz „Kuriera Szczecińskiego” [FILM]

Byli i obecni pracownicy „Kuriera Szczecińskiego” spotkali się w Fabryce Wody w Szczecinie. Fot. Dariusz GORAJSKI

Pierwszy numer „Kuriera Szczecińskiego” ukazał się z datą 7-8 października 1945 r. Dziś w „Kurierze” można obejrzeć przedruk tego wydania. Zapraszamy do lektury. Jesteśmy najdłużej ukazującą się polską gazetą w Szczecinie. Nie bez powodu 80-lecie „Kurier Szczeciński” świętował razem z miastem uroczyście w lipcu br. w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec.

W minioną niedzielę natomiast w szczecińskiej Fabryce Wody spotkali się byli i obecni pracownicy naszej gazety. Wysłuchaliśmy koncertu Krzysztofa Meisingera, podzieliliśmy się wspaniałym tortem przygotowanym przez szczecińską cukiernię Malinowa, mieszczącą się przy ulicy 5 Lipca od 1946 roku (!). Była okazja do wzruszających spotkań z ludźmi, którzy przez lata starali się być blisko naszych Czytelników, spraw miasta i regionu, dbali o „Kurier”. Jako obecny zespół „Kuriera” bardzo Wam dziękujemy! I oczywiście dziękujemy także naszym Czytelnikom. Bez Was, nie byłoby nas.

Redakcja

SONDA NA JUBILEUSZ "KURIERA SZCZECIŃSKIEGO"

Bożena Szymczak:

– To super, że „Kurier Szczeciński” wciąż działa jako niezależna gazeta i informuje nas, mieszkańców Szczecina, o tym, co się dzieje w mieście i w całym regionie zachodniopomorskim. W gazecie poruszanych jest wiele ciekawych i ważnych tematów – naprawdę jest co czytać. Osobiście bardzo lubię sondy uliczne, zawsze z zainteresowaniem je śledzę. Fajnie też, że „Kurier” dostępny jest zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, np. na Facebooku. Gratuluję całemu zespołowi redakcyjnemu i życzę wielu kolejnych lat pracy.

Pan Adam:

– „Kurier Szczeciński” czytam odkąd pamiętam, może nie zawsze regularnie, ale czytam. Super, że gazeta przede wszystkim skupia się na wydarzeniach z regionu, Szczecina, no i na sporcie. Zazwyczaj wygląda to tak, że biorę „Kurier”, przekartkowuję i zatrzymuję się na tym, co mnie zainteresuje. Zawsze zwracam uwagę na zdjęcia – świetnie uzupełniają teksty i przyciągają wzrok i są robione przez reporterów bardzo profesjonalnie. Dziennikarzom, zespołowi pracowników „Kuriera” życzę wszystkiego najlepszego i satysfakcji z pracy, a zarządowi – po prostu zdrowia i wytrwałości!

Krzysztof Kowalski:

– Chciałbym serdecznie pogratulować „Kurierowi Szczecińskiemu”, dziennikarzom i zarządowi gazety – 80 lat obecności na rynku to ogromne osiągnięcie. Niemniej odnoszę wrażenie, że dziś z tą niezależnością jest trochę gorzej niż kiedyś. „Kurier” czytam sporadycznie, ale jednak sięgam po niego. Mam jednak wrażenie, że obecnie media nie tylko „Kurier” – są mocno zależne od reklamodawców. A to sprawia, że trudno napisać coś, co mogłoby godzić w interesy tych, którzy wykupują reklamy. Polityka też odgrywa tu ważną rolę. Mam wrażenie, że gazeta opowiada się za konkretną opcją polityczną, co w moim odczuciu osłabia jej niezależność. Dlatego właśnie życzę „Kurierowi” z okazji 80 lat istnienia przede wszystkim tej bardzo potrzebnej niezależności zarówno redakcyjnej, jak i finansowej. I żeby utrzymywał się dzięki jakości swoich tekstów, które tworzy dla nas czytelników, a nie tylko dzięki reklamom.

Remigiusz Pawlik i pani Monika:

– Chcemy serdecznie pozdrowić redakcję „Kuriera Szczecińskiego” z okazji 80-lecia istnienia. Gratulujemy. Niestety, nie mamy dostępu do gazety codziennie, ale jak tylko wpadnie w ręce, to się czyta ją z zainteresowaniem. Zwłaszcza o sporcie, o sprawach społecznych, sondy uliczne czy o tym, co się dzieje w Szczecinie i z lokalnymi politykami. Przy tej okazji chcielibyśmy też coś powiedzieć właśnie do tych polityków. Zima się zbliża, jest coraz zimniej, a my ludzie biedni, często w kryzysie bezdomności, mamy naprawdę w tej chwili ciężko. Prosimy, aby pomyśleć o nas, zanim zacznie się ziąb na dworze. Nie chodzi o wygody, tylko o podstawową pomoc – żeby można było się gdzieś ogrzać, zjeść coś ciepłego, umyć się. Nie wszystkim się chyba da pomóc, ale może chociaż tym, którzy chcą wyjść z bezdomności. I jeszcze jedno do policji. Dobrze by było, gdyby częściej patrolowali ulice. Nie tylko kontrolowali, ale też łapali tych, co naprawdę robią złe rzeczy na mieście. Byłoby bezpieczniej dla wszystkich.

Emilia Furmaniak i Patryk Koszal:

– Dobrze, że „Kurier Szczeciński” jest jako gazeta regionalna od tylu już lat w mieście i regionie. To rozpoznawalna gazeta, która w naszym odczuciu chce być niezależną i obecną tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Czasem czytamy artykuły o sprawach społecznych np. ludziach, którym się w życiu nie powiodło – to ważne, żeby o takich tematach mówić głośno. Jesteśmy od niedawna w Szczecinie, przeprowadziliśmy się ze Sławna i bardzo miło zaskoczyła nas tu życzliwość ludzi. Życzymy „Kurierowi” wszystkiego dobrego i dużo zdrowia dla całej redakcji! ©℗

Tekst i fot. Jarosław BZOWY