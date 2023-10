78 lat Kuriera. Przegrany Zakład Sportowy

Fot. Stefan CIEŚLAK

Nasz Czytelnik, pan Andrzej Sitkiewicz przyniósł do redakcji „Kuriera Szczecińskiego” kilka czarno-białych zdjęć. Są one związane z pewną historią jaka ponad pół wieku temu wydarzyła się w Szczecinie.

Na zdjęciach widzimy trzech eleganckich młodych mężczyzn. Ich ubranie odpowiada ówczesnym kanonom mody. Są więc płaszcze typu ortalion, ciemne okulary à la Cybulski, ciemne garnitury i wąskie krawaty popularnie zwane „śledziem”. Całość uzupełniają wyjściowe buty tzw. lakierki. Podsumowując, panowie są elegancko ubrani, nawet za elegancko jak na pracę, jaką wykonują. Otóż młodzi mężczyźni zamiatają tak ulicę!

Na zdjęciu widać również gapiów obserwujących tę niecodzienną sytuację. Niektórzy przechodnie przystawali i z wielkim zaciekawieniem przyglądali się zamiataniu ulicy przez trzech eleganckich młodych mężczyzn.

Ówczesny „Kurier Szczeciński” (28.04.1964 - wtorek) tak o nich pisał:

Opatentować ten pomysł! Dobry żart – tynfa wart

Stanowczo nie ginie fantazja w narodzie. Oto nie lada sensację wzbudziła wczoraj na Alei Wojska Polskiego trójka wytwornie odzianych gentlemanów, dzierżących w ręku miotły i sprzątających z zapałem jezdnię, na odcinku ulicy Jagiellońskiej do kina „Kosmos”. Liczni gapie z niemałym zdumieniem odczytywali napisy przytwierdzone do rękojeści mioteł: „Za przegrany zakład sportowy”.

Okazało się, że pomysłowi młodzieńcy to pracownicy CBKO, którzy założyli się z kolegą, że ten ostatni nie przejdzie 50 km trasy w ciągu 8 godzin. Kolega uporał się z zadaniem w ciągu 7 godzin i zakład wygrał. Efekt: znakomicie sprzątnięty odcinek Alei Wojska Polskiego. Podobno najbardziej zainteresowani imprezą byli pracownicy MPO (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – przyp. K.Ż.) Ech, gdyby więcej takich zakładów…

Dwa dni później (w czwartek 30.04.1964) ukazało się zdjęcie autorstwa Stefana Cieślaka, długoletniego fotoreportera „Kuriera Szczecińskiego” oraz krótki podpis, zawierający błąd odnośnie do daty zamieszczenia wcześniejszej notatki.

W podpisie do zdjęcia czytamy: W niedzielnym „Kurierze” informowaliśmy o dowcipnym zakładzie, który poczynili pracownicy CBKO. Przewidywał on - w razie przegranej – sprzątnięcie Al. Wojska Polskiego na odcinku ul. Jagiellońska - kino „Kosmos”. A oto zdjęcie pomysłowej trójki, wypełniające solennie warunki przegranego zakładu. Jak widać robią to z animuszem.

- Pracowałem wówczas w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych przy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego – wspomina Andrzej Sitkiewicz, jeden z bohaterów przegranego zakładu. – Pamiętam jedynie imiona kolegów. Przegranymi, wraz ze mną, byli Adam i Józef. Zwycięzcą okazał się Tomek.

Mimo upływu lat pan Andrzej doskonale pamięta kulisy zakładu, w którym brał udział. - Zmierzyliśmy obwód jeziora Goplana i obliczyliśmy, ile Tomek powinien zrobić okrążeń.

Umówionego dnia stawiliśmy się przy jeziorze i po krótkiej rozgrzewce nasz kolega przystąpił do realizowania zakładu. Kibicowało nam wówczas dużo osób. W efekcie dystans 50 kilometrów Tomek przeszedł w niecałe 8 godzin. Oczywiście wygrał zakład, a my sprzątaliśmy ulicę!

Zdjęcia, jakie zamieszczamy, pan Andrzej dostał na pamiątkę i dziś stanowią nie tylko dowód na przegrany zakład, ale także cenną pamiątkę po jednym z czołowych fotoreporterów, jakim był śp. Stefan Cieślak. ©℗