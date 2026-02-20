41-letni poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany przez kryminalnych

Fot. Komenda Miejskiej Policji w Koszalinie

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, dzięki skutecznej pracy operacyjnej oraz współpracy międzynarodowej, zatrzymali 41-letniego obywatela Ukrainy, który od początku roku był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania za wielokrotne nielegalne przewożenie migrantów przez granice.

REKLAMA

Mężczyzna był poszukiwany przez niemieckie sądy za wielokrotne nielegalne przewożenie migrantów przez granice państwowe. Wydany Europejski Nakaz Aresztowania umożliwił jego szybkie zatrzymanie i przekazanie do dalszych czynności prawnych. Sąd zdecyduje o dalszym losie mężczyzny i ewentualnym wydaleniu z kraju.

Policjanci podkreślają, że żaden poszukiwany ukrywający się przed organami ścigania, nie może czuć się bezkarny nawet jeśli ucieknie poza granice kraju. Każdy, kto próbuje uniknąć odpowiedzialności karnej, musi liczyć się z tym, że prędzej czy później zostanie zatrzymany niezależnie od miejsca, w którym się ukrywa.

(d)

REKLAMA