37-latek z zarzutem kradzieży z włamaniem inkluzji pasikonika z Muzeum Bursztynu

Fot. Facebook/Muzeum Bursztynu w Jarosławcu

37-latek z województwa łódzkiego usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem inkluzji pasikonika z Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia czynu – powiedziała PAP w piątek oficer prasowa KPP w Sławnie st. asp. Kinga Warczak.

37-latek z województwa łódzkiego został zatrzymany przez policję w środę w jednej z nadmorskich miejscowości. Odpowiadał rysopisowi osoby podejrzewanej o dokonanie we wtorek kradzieży inkluzji pasikonika z ekspozycji Muzeum Bursztynu w Jarosławcu (powiat sławieński).

- Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu. Został zwolniony do domu – powiedziała PAP st. asp. Warczak.

37-latka uchwyciły kamery monitoringu w muzeum. Na jednym ze zdjęć opublikowanych przez muzeum na Facebooku widać, jak trzyma on w ręku przedmiot wyglądający na cenny bursztyn. Złodziej wydostał go wyrywając lupę, przez którą można było oglądać ten eksponat umieszczony w szklanej tubie.

Policja nie odzyskała skradzionego eksponatu o wymiarach 3,5 cm na 2,5 cm, którego wartość właściciel oszacował na 40 tys. zł. Śledztwo trwa.

Copyright