Czwartek, 20 listopada 2025 r. 
35 milionów na opiekę długoterminową w Stargardzie. Budowa ruszyła pełną parą

Data publikacji: 20 listopada 2025 r. 08:55
Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2025 r. 10:35
W placówce, budowanej przy szpitalu, znajdzie zatrudnienie ok. 46 osób.  

Na placu budowy przy stargardzkim szpitalu praca wre. Ekipy budowlane nie zwalniają tempa, bo czasu jest niewiele. Do 2026 roku ma tam powstać od podstaw nowoczesny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z 35 łóżkami.

Po tym, jak Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła skargę częstochowskiej firmy na wynik przetargu, wykonawca inwestycji – spółka Adamietz – mógł podpisać umowę i rozpocząć prace. To długo wyczekiwana inwestycja, istotna nie tylko dla mieszkańców Stargardu, ale i całego powiatu stargardzkiego, którzy będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

Nowy ZOL zapewni całodobową, stacjonarną opiekę długoterminową finansowaną ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Według założeń, już w pierwszym pełnym roku funkcjonowania placówka ma objąć opieką 158 pacjentów.

Koszt budowy obiektu przy ul. Wojska Polskiego przekracza 35 mln zł, z czego 20 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych. Placówka zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny. Szacuje się, że zatrudnienie znajdzie w niej ok. 46 osób.

– Zakończenie inwestycji zaplanowano na 30 czerwca 2026 roku – informuje stargardzki szpital.

Tekst i fot. (w)

