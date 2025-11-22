25. Iskierka Radości w Kaskadzie [GALERIA]

Fot. Piotr Sikora

To już 25. edycja charytatywnej szczecińskiej akcji Iskierka Radości. W sobotę 22 listopada w Galerii Kaskada odbywa się jej uroczysta inauguracja. W tym roku celem jest pomoc dzieciom z Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Sobotnie wydarzenie potrwa do godz. 18.

REKLAMA

Iskierka Radości ma swój początek w grudniu 2001. Organizuje ją XVIII LO w Szczecinie. Pierwsza edycja odbyła się w sali gimnastycznej szkoły. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Mirosław Żylik, zastępca dyrektora szkoły. Przez wszystkie lata celem akcji była pomoc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, a także wspieranie osób potrzebujących w lokalnej społeczności. Pierwszym beneficjentem został Dom Dziecka w Mostach.

- Przez ćwierć wieku udało się zebrać setki tysięcy złotych, które trafiły do rodzin w potrzebie, osób starszych, dzieci oraz placówek opiekuńczych w naszym regionie i w kraju - cieszą się organizatorzy tego charytatywnego przedsięwzięcia. Dzięki niezłomnemu zaangażowaniu uczniów, nauczycieli oraz całej społeczności szkolnej, Iskierka Radości stała się jednym z najpiękniejszych przykładów działania na rzecz innych.

Podczas sobotniej imprezy w Galerii Kaskada czekają występy dzieci i młodzieży ze szczecińskich szkół i przedszkoli, kiermasz wyjątkowych rękodzieł, malowanie buziek i bombek – a przede wszystkim wyjątkowa atmosfera wspólnoty i radości pomagania. To też okazja, by wylicytować ciekawe fanty przekazane specjalnie na tę akcję, m.in. piłkę z podpisami siatkarek Grupa Azoty Chemik Police, piłkę nożną z autografem sędziego Szymona Marciniaka, wejściówki na wybrany spektakl od Teatru Współczesnego i wejściówki od Teatru Polskiego.

(K)

REKLAMA