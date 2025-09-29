15-latek odpowie za serię fałszywych zgłoszeń alarmowych

Fot. KMP Szczecin

15-latka podejrzewanego o wielokrotne zgłoszenia alarmowe, w tym o rzekomym podłożeniu ładunku wybuchowego w jednym z centrów handlowych w Szczecinie, zatrzymała policja.

Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach. Policjanci natychmiast podjęli czynności sprawdzające, które każdorazowo potwierdzały, że zgłaszane sygnały były nieprawdziwe. Działania operacyjne doprowadziły funkcjonariuszy do jednego z mieszkań na terenie Śródmieścia, gdzie przebywał nieletni.

- Chłopiec został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji - informują mundurowi. - Nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Policjanci zabezpieczyli jego telefon komórkowy, z którego wykonywał zgłoszenia. 15-latek został przesłuchany w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego.

O dalszym losie nieodpowiedzialnego nastolatka zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.

Policja przypomina, że tego rodzaju zachowania są nie tylko nieodpowiedzialne i niosą za sobą poważne konsekwencje prawne, ale także angażują znaczne siły i środki służb, które w tym czasie mogłyby nieść pomoc osobom rzeczywiście jej potrzebującym. (K)





