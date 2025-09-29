Poniedziałek, 29 września 2025 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

15-latek odpowie za serię fałszywych zgłoszeń alarmowych

Data publikacji: 29 września 2025 r. 12:31
Ostatnia aktualizacja: 29 września 2025 r. 12:31
15-latek odpowie za serię fałszywych zgłoszeń alarmowych
Fot. KMP Szczecin  

15-latka podejrzewanego o wielokrotne zgłoszenia alarmowe, w tym o rzekomym podłożeniu ładunku wybuchowego w jednym z centrów handlowych w Szczecinie, zatrzymała policja.

Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach. Policjanci natychmiast podjęli czynności sprawdzające, które każdorazowo potwierdzały, że zgłaszane sygnały były nieprawdziwe. Działania operacyjne doprowadziły funkcjonariuszy do jednego z mieszkań na terenie Śródmieścia, gdzie przebywał nieletni.

- Chłopiec został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji - informują mundurowi. - Nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Policjanci zabezpieczyli jego telefon komórkowy, z którego wykonywał zgłoszenia. 15-latek został przesłuchany w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego.

O dalszym losie nieodpowiedzialnego nastolatka zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.

Policja przypomina, że tego rodzaju zachowania są nie tylko nieodpowiedzialne i niosą za sobą poważne konsekwencje prawne, ale także angażują znaczne siły i środki służb, które w tym czasie mogłyby nieść pomoc osobom rzeczywiście jej potrzebującym. (K)


REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję